Louis Aliot (FN) "croit" qu'il sera candidat aux élections législatives dans les Pyrénées-Orientales

Comme en 2012, Louis Aliot devrait bien être candidat dans le département lors des élections législatives du printemps prochain. Reste à déterminer dans quelle circonscription. Le patron du FN dans les Pyrénées-Orientales était l'invité de France Bleu Roussillon ce vendredi à 7h50.

Un pas de plus vers une candidature. Invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin, Louis Aliot"croit qu'il sera candidat lors des prochaines élections législatives" au printemps prochain. Le président du Front National dans les Pyrénées-Orientales hésite "entre les circonscriptions 1 et 2" (la première circonscription comprend une partie de Perpignan et Toulouges et est tenue aujourd'hui par le socialiste Jacques Cresta; la deuxième circonscription comprend les Fenouillèdes, la Salanque et la Côte-Sableuse et est tenue aujourd'hui par Fernand Siré des Républicains). En 2012, Louis Aliot avait été candidat sur la première circonscription des PO.

Concernant les déclarations des ambassadeurs de France au Japon (qui a prévu de démissionner en cas de victoire de Marine Le Pen) et aux Etats-Unis (qui estime lui que l'élection de la patronne du FN serait "une catastrophe totale"), Louis Aliot qualifie les deux haut-fonctionnaires de "fatigués du cerveau".