Louis Aliot : "La page qui vient d'être tournée à Perpignan a valeur de symbole pour la France entière"

Elu maire de Perpignan lors du second tour des élections municipales ce dimanche soir, Louis Aliot s'est adressé à ses électeurs et à tous les Perpignanais lors d'un discours.

Louis Aliot a pris la parole dans son QG après son élection : "C'est avec une très grand émotion que je m'adresse à ceux qui ont contribué à démolir le mur de l'injustice, le mur des inégalités et le mur du mensonge. C'est une grande fierté pour toute la ville. L'anathème, la diffamation et tout ce qui va avec n'ont que trop duré, à Perpignan et partout en France."

Le nouveau maire s'est félicité de pouvoir "enfin travailler à Perpignan", à rendre la ville "plus juste, plus prospère".

"Dès cette semaine, j'annoncerai quels seront celles et ceux qui m'accompagneront à la mairie. Je tiens à envoyer un message de fraternité à tous les employés de la mairie. Qu'ils ne s'inquiètent de rien, ils verront que les véritables démocrates sont aux commandes de la mairie."

"Symbole pour la France entière"

Le député du Rassemblement national en a profité pour glisser un message plus national : "La page qui vient d'être tournée à Perpignan a valeur de symbole pour la France entière. (...) Il n'y a pas un mur au monde qui ne puisse tomber, et celui de Perpignan était un mur qui durait depuis trop longtemps."