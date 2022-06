Législatives : "Quand je parlais de grand chelem, certains riaient" ironise Louis Aliot

Le maire de Perpignan et chef de file du Rassemblement national ne cache pas sa joie après ce grand chelem dans le département. Les quatre candidates RN ont été élues. C'est une refondation de la vie politique dans le département. Louis Aliot qui juge également que l'action de Jean Castex pour les Pyrénées-Orientales "n'aura pas marqué grand monde".

Quelle est votre première réaction à ce carton plein pour le RN dans le département ?

Quand j'ai dit qu'on pouvait faire le grand chelem, certains riaient. Je savais que dans ce département il y avait un certain nombre de citoyens qui ne veulent pas de tout ce qui se passe, que ce soit les petits arrangements à gauche ou ce que la fausse droite a fait pendant des décennies. Il y a une envie de refondation politique à l'échelle nationale et dans ce département où on voit qu'une nouvelle classe politique est en train de s'installer, c'est à nous de faire nos preuves

Quelle satisfaction y-a-t-il à avoir éliminé trois députés macronistes ?

Ils ont un bilan, ils l'ont défendu et ils n'ont pas réussi à convaincre les électeurs. C'est une sanction pour eux et pour Monsieur Macron. On voyait déjà qu'il avait été élu président de la république à contrecœur. Aujourd'hui il a une majorité relative, il va devoir aller chercher une majorité.

Mais il va falloir qu'il tienne compte d'un certain nombre de préoccupations de son opposition. Son opposition est désormais plurielle et nombreuse. Ca ne va pas se passer aussi bien qu'il pensait.

Est-ce que vous serez sur opposition systématique ?

On a toujours été en opposition sur des mauvais textes. Si demain des textes tiennent compte de nos préoccupations et de notre programme ou qui englobent certaines de nos mesures emblématiques, pourquoi pas. On regardera et on verra. Mais je crois que pour Monsieur Macron, c'est compliqué, il ne pourra plus passer en force.

N'est-ce pas une déception de terminer derrière la NUPES ?

Non, parce que la NUPES n'existe plus ce soir. Déjà à la télévision, il y a les communistes entre eux, les verts entre eux, les Insoumis entre eux, ainsi de suite. Monsieur Mélenchon va rentrer 83 députés et nous 89. La NUPES aura été une coalition d'intérêts de gens qui souvent s'opposaient et qui, là, partageaient une étiquette pour se faire élire.

"On aura peut-être plus de femmes que d'hommes dans notre groupe."

Les Français vont voir maintenant la réalité. Sur tous les gros sujets comme le nucléaire, la sécurité, l'armée, on verra les divisions de ce groupe là. Je suis très satisfait car on a un programme, on a un leader puisque Marine (Le Pen) sera la présidente de ce groupe. C'est magnifique, on aura peut-être même plus de femmes que d'hommes dans ce groupe.

Et maintenant, qu'attendre de ces quatre nouvelles députées dans le département ? Vous devrez assumer les actes...

Déjà, à la Mairie de Perpignan, on ne peut pas se cacher derrière les autres. Certes on subit le bilan de Messieurs Pujol et Alduy qui a été catastrophique pour la ville. Maintenant, on va pouvoir enfin développer notre programme avec l'appui de quatre députées, ce n'est pas rien. Elles sont dans la majorité municipale, demain elles ne seront plus adjointes mais elles siègeront quand même, on pourra travailler toutes les semaines. J'espère qu'on pourra travailler aussi avec d'autres maires de l'aglo. Il y a déjà le maire de Baixas Gilles Foxonet mais il y en aura d'autres.

Qui ? Robert Vila ?

Je ne peux pas vous dire qui pour le moment mais en tout cas j'ai trouvé Robert Vila très courageux. Il a été un des seuls à parler ouvertement avec Pierre Parra, qui est dans l'opposition municipale. On est dans une refondation de la vie politique. C'est aussi la victoire des électeurs. Il n'y a pas d'extrême droite en France, quand certains le comprendront ils auront tout compris. L'extrême droite est résiduelle, elle doit faire 2%. Le Rassemblement National n'est pas d'extrême droite. En revanche, il y a une extrême gauche et elle use de la violence dans les rues, sur le terrain et de la violence du langage contre ses adversaires politiques et contre les institutions.

"Le TGV en 2050, ce n'est pas possible !"

Je veux bien prendre les leçons de gens qui sont de vrais républicains mais sûrement pas de cette partie de la gauche qui est radicale, anti-républicaine et dangereuse pour la démocratie. Pour nous, il n'y a plus de fond de verre, on se rapproche de cent députés. Il y a malgré tout beaucoup d'abstention et ça veut dire que la démocratie n'est pas très en forme.

Quels sont les premiers dossiers que vous souhaitez voir portés par vos quatre députées ?

Le premier c'est sur le pouvoir d'achat. Il y a quand même un dossier qui me reste en travers c'est le TGV. Le TGV en 2050 ce n'est pas possible. Quand je pense qu'on avait un premier ministre dans notre département... Il n'a rien bouclé ! Le financement global n'est pas bouclé. Il aurait du taper du poing sur la table. Il a quitté Prades, il va sûrement avoir un super job grâce à Monsieur Macron, son candidat a été défait sur la troisième circonscription et on ne le verra plus ! Laissez moi vous dire que le bilan de Monsieur Castex dans les Pyrénées-Orientales n'aura pas marqué grand monde

