Louis Aliot le vice-président du RN à Pau, "Leurs idées, on n'en veut pas" protestent sur place des opposants

Louis Aliot, vice-président du Rassemblement National (RN) et maire de Perpignan, est à Pau ce samedi. Aux côtés des locaux François Verrière et Nicolas Cresson il vient défendre l'implantation du parti de Marine Le Pen dans les Pyrénées-Atlantiques avec déjà en ligne de mire les élections municipales de 2026. "C'est une terre difficile pour nous mais c'est avec les élections législatives et municipales que l'installation de notre politique se fera", a professé Louis Aliot qui assure de la "grande histoire" entre Pau et son parti, avançant que les premières universités d'été du Front National (auquel a succédé le RN en 2018) ont eu lieu à Pau. Le numéro deux du parti estime que "sans tissu d'élus locaux, ça sera plus difficile", pour l'élection présidentielle de 2027. "Nous sommes affairés à mailler le territoire", admet Louis Aliot.

"Leurs idées on n'en veut pas"

Le perpignanais, dans la foulée, s'est rendu à la salle Jean Bruno, quartier Lartigue, pour un repas et une rencontre avec des militants. Devant la salle, quelques dizaines d'opposants à la politique du RN se sont rassemblés, à l'appel notamment de Solidaires Etudiant.e.s. "Le RN n'est pas un parti comme les autres, leurs idées on n'en veut pas ni chez nous, ni ailleurs", résume sur place Hugo Minvielle représentant Solidaires Etudiant.e.s.

Des opposants au RN mobilisés contre la venue de Louis Aliot à Pau. © Radio France - Fanny Narvarte