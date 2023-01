Louis Aliot tacle les Déferlantes lors de sa cérémonie de vœux de nouvelle année

Un millier de personnes s'étaient rassemblées ce samedi après-midi sur les allées Maillol à Perpignan pour venir assister aux vœux du maire. Les premiers vœux à la population du mandat de Louis Aliot, élu en 2020 la situation sanitaire avait empêché que la cérémonie ait lieu. L'occasion pour l'édile de féliciter son conseil municipal pour le travail accompli durant les deux premières années de mandat et d'annoncer les projets à venir en 2023. Le maire a même trouvé le temps d'adresser quelques piques bien senties.

ⓘ Publicité

"Le risque c'est que le festival quitte le territoire"

Louis Aliot ne mâche pas ces mots "On est venu nous solliciter pour savoir si nous pouvions accueillir les Déferlantes, et quand on a dit oui, on s'est retrouvé avec cette polémique que nous n'avions ni sollicitée ni suscitée. Donc je suis assez étonné de toutes c'est méthode locale." D'après le maire de Perpignan, "C'est exactement ce qui a conduit à l'immobilisme de notre territoire, et ça continue." Malgré les menaces de boycott du festival par les groupes Indochine et Louise Attaque, Louis Aliot assure que "Les Déferlantes à Perpignan c'était une formidable occasion pour tout le monde." Car d'après lui désormais "le risque c'est que ça quitte le territoire".

Plus tôt dans la semaine, les organisateurs du festival des Déferlantes avaient annoncé renoncer à s'installer sur le parking du parc des expositions de Perpignan et repartir en quête d'un nouveau site pour l'édition 2023.