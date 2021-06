Louis Genin, ancien maire de Souraïde, est décédé

Figure connue du paysage politique basque, Louis Genin est décédé à l'âge de 92 ans. Il aura dirigé Souraïde durant plus d'un demi-siècle.

Le village labourdin de Souraïde, 1400 habitants, est en deuil. Son ancien maire, Louis Genin, est décédé à l'âge de 92 ans. Élu pour la première fois en 1959, il était alors l'un des plus jeunes maires de France. Et lorsqu'il passa la main à son adjointe, en 2011, il était le doyen des maires du Pays basque. Il aura passé au total 52 ans au service de sa commune, à laquelle il était très attaché. Agriculteur de profession, il fut aussi conseiller général entre 1986 et 2001.