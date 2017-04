Louis Mermaz : "avec François Mitterrand on a mis des années à reconstruire la gauche"

Il était aux cotés de François Mitterrand dès 1955 et a suivi pas à pas la construction de la gauche jusqu'en 1981, l'ancien maire de Vienne et ancien président du conseil général de l’Isère appelle les socialistes à ne pas désespérer après l'échec de Benoit Hamon.

Retiré de la vie politique active depuis 2011, l'ancien sénateur socialiste, ancien maire de Vienne et ancien président du département de l'Isère, Louis Mermaz salue la campagne "courageuse" de Benoit Hamon malgré son score étriqué. Louis Mermaz appelle les socialistes "à ne pas désespérer". Le PS n'est pas mort assure le compagnon de route de François Mitterrand. Louis Mermaz se rappelle d'ailleurs le long chemin qu'il a parcouru dès 1955 aux cotés de celui qui allait fonder le PS en 71 et accéder à l'Elysée en 1981. "Avec François Mitterrand on a connu de nombreux échecs et on savait qu'on œuvrait pour le très long terme, c'est cet enthousiasme que les socialistes doivent retrouver, surtout que ça prendra moins de temps car tout va beaucoup plus vite aujourd'hui" explique Louis Mermaz qui conclu , "non le PS n'est pas mort !".