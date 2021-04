Louis Pierna, ancien député-maire de Stains, est mort

"Louis Pierna nous a quittés", annonce le maire de Stains Azzédine Taïbi, dans un communiqué publié ce mercredi 28 avril 2021.

Louis Pierna avait été maire de cette ville de 1977 et 1996, ainsi que député de la quatrième circonscription de la Seine-Saint-Denis entre 1988 et 1997. Militant et responsable politique du Parti communiste français (PCF), il avait également été ordonné Chevalier de la Légion d'honneur le 8 avril 1998. Il est à l'origine de la création du centre municipal de santé ou encore de l'EMP Henri Wallon, un institut médico-éducatif.

Après son mandat d'élu, Louis Pierna s'était d'ailleurs investi avec l'association LEILA, dont il était président, afin d'accompagner les enfants et adultes en situation de handicap mental ou psychique.

"Je garde en mémoire le souvenir d'un homme de conviction, profondément dévoué, humaniste et proche des Stanoises et des Stanois", déclare l'actuel maire, Azzédine Taïbi. La section locale du PCF salue sur Facebook, "un communiste de la première heure... un infatigable militant, qui a porté avec fierté et responsabilité, les couleurs de notre parti, dans les différentes fonctions qu'il a occupé". Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti fait part de sa "grande émotion" sur Twitter.

Ce jeudi matin, les drapeaux de l'hôtel de ville seront en berne. Un livre de condoléances sera mis à disposition dans le hall de la mairie. La municipalité rendra aussi un hommage officiel dans les prochains jours à Louis Pierna qui est décédé à l'âge de 88 ans.