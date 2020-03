Municipales à Louviers : à chaque candidat, sa proposition sur la sécurité

Six candidats se sont lancés dans la course à la mairie de Louviers pour 2020 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du nouveau. Le maire sortant, François-Xavier Priollaud est face à cinq nouveaux visages pour ces élections : Hacen Mohammedi, Philippe Brun, Diego Ortega, Romain Fessard et Timothée Houssin.

Lors de cette campagne, la question de la sécurité a été évoquée par chacun des candidats avec pour tous, des idées qui illustrent leur programme.

François-Xavier Priollaud : "pas d'impunité pour les petites choses du quotidien"

La liste "Louviers au cœur" du maire sortant s'articule autour de six axes : l'embellissement du cœur de ville, la rénovation urbaine, l'éducation, les politiques sociales, la culture et le développement économique. Exemples : créer une trame verte autour de la ville ; généraliser le schoolbus ; créer des résidences intergénérationnelles, etc.

Sur la question de la sécurité, il estime qu'il ne faut pas "qu'il y ait d'impunité pour les petites choses du quotidien". Il souhaite donc "proposer à l'Etat de réfléchir à la création d'une police interdépartementale [...] afin de mutualiser, d'avoir des renforts d'effectifs et d'être plus réactifs."

Retrouvez tout son programme ici.

Diego Ortega : "la proximité est l'axe fort de notre projet"

Diego Ortega - directeur de cabinet de l'ancien maire PRG, Franck Martin - propose une liste portée par l'environnement, l'éducation, la sécurité et l'emploi. Exemples : construire une promenade sur et autour de la rivière ; créer une classe verte autour des questions écologiques.

Pour répondre à la hausse du sentiment d'insécurité, il propose "d'orienter la police municipale sur des questions de proximité, de lien avec l'habitant et de construire une équipe de médiation". A tous, il demandera de travailler sur "la proximité, l'axe fort de notre projet".

Retrouvez tout son programme ici.

Philippe Brun : "faire réparer les dégradations par ceux qui les commettent"

La liste menée par Philippe Brun est parvenue à obtenir le soutien du PCF, LFI, Parti animaliste, Générations, Place publique et EELV. Avec l'ex figure des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, et les autres colistiers, il propose un programme en trois axes : l'éducation, l'écologie, la démocratie. Exemples : rénover les écoles ; végétaliser la ville ; créer des conseils de quartier ; des référendums sur les grands investissements, etc.

Pour lui, "2019 a été une année noire pour Louviers, notamment avec les feux de haies". Il propose d'embaucher plus de policiers municipaux et de "faire réparer les dégradations par ceux qui les commettent puisque le maire dispose d'un pouvoir qui permet d'infliger à quelqu'un qui dégrade, un travail d'intérêt général."

Retrouvez tout son programme ici.

Timothée Houssin : "il est temps de prendre des mesures fermes"

La sécurité est la priorité pour le candidat du Rassemblement national, Timothée Houssin. "On voit un type de délinquance qu'on ne voyait pas auparavant sur une ville de cette taille donc il est temps de prendre des mesures fermes". Il opte pour davantage de vidéosurveillance et de policiers.

L'autre grand axe concerne les impôts de la ville qu'il souhaite faire baisser et le pouvoir d'achat des habitants.

Hacen Mohammedi : "occupons les jeunes !"

Le candidat de gauche, Hacen Mohammedi se lance avec plusieurs grands axes dans cette course à la mairie : la transparence, l'éducation, l'emploi, la transition écologique, la sécurité et la santé. Exemples : donner la possibilité d'un référendum révocatoire à mi-mandat ; créer une association d'accompagnement renforcé à la scolarité, favoriser la réinsertion professionnelle, etc.

Sur la question de la sécurité, "notre objectif est de recréer du lien social pour casser les barrières, dit-il. Occupons les jeunes ! Il faut mettre en place des activités, des dispositifs et donnons leur leur chance ! Plus d'armes et de répression ne va pas résoudre le problème."

Retrouvez tout son programme ici.

Romain Fessard : "deux postes de policiers municipaux" en plus

Enfin, Romain Fessard, tête de liste "Louviers en marche !" axe son programme sur deux thématiques : la sécurité et la jeunesse. "On veut créer deux postes de policiers municipaux pour patrouiller en vélo ou en véhicule légers afin d'avoir une présence dissuasive. On a aussi travaillé sur un projet de vidéoverbalisation pour, par exemple, verbaliser les poids lourds qui tournent le soir et les véhicules qui sont mal stationnés." De la vidéosurveillance qui permettrait aussi de réagir plus vite en cas de dégradation. Il prévoit enfin du travail d'intérêt général pour les primo-délinquants.

Romain Fessard souhaite également adapter les horaires de la mairie aux horaires de travail des Lovériens, créer une permanence pour les commerces ou encore écouter davantage la parole des jeunes.

Retrouvez tout son programme ici.