Les Alpes-Maritimes décidément l'épicentre des querelles chez Les Républicains. Dernier épisode en date, la passe d'arme entre Eric Ciotti et Rernaud Muselier qui a contraint Xavier Bertrand à refuser le soutien du président de la région PACA.

LR : Eric Ciotti et Renaud Muselier se déchirent, Xavier Bertrand fait l'arbitre

Une prise de position et des victimes collatérales : Renaud Muselier, le président de la région PACA a pris position dans la course à la primaire LR ce mardi. Il a clairement affiché son soutien à Xavier Bertrand tout en critiquant vertement David Lisnard, le maire de Cannes, mais aussi Eric Ciotti, le candidat et députée azuréen qu'il a qualifiée de "faux nez de l'extrême droite".

Réaction immédiate d'Eric Ciotti :

Dans la foulée, Xavier Bertrand a dû prendre position. Il a tranché.

Un camouflet pour Renaud Muselier, puisque son soutien lui revient comme un boomerang.

Le feuilleton devrait donc encore connaitre de nouveaux rebondissements ce mercredi matin, d'autant qu'Eric Ciotti lui aussi doit s'exprimer à la même heure, sur BFM.