Covid : Le maire d'Evreux Guy Lefrand juge la 3ème dose de vaccin inévitable.

Pour le maire LR d'Evreux Guy Lefrand les gens non vaccinés contre le Covid "manquent de responsabilité". L'élu juge inévitable la dose de rappel du vaccin contre le Covid pour les plus de 65 ans annoncée ce lundi par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron sonne le rappel. "Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie" a déclaré le président de la République dans son allocution radio télé ce lundi soir. Alors que le taux d'incidence du Covid a augmenté de 40 % en une semaine il annonce le conditionnement du pass sanitaire à une 3ème dose de vaccin pour les plus de 65 ans. Rappel aussi vivement conseillée au-delà de 50 ans. Par ailleurs le port du masque sera de nouveau obligatoire dans toutes les écoles primaires à partir de lundi, sans distinction

Réécoutez ici l'interview de Guy Lefrand Copier

Il faut avoir cette 3ème dose. Guy Lefrand

Invité de France Bleu Normandie le maire LR d'Evreux Guy Lefrand juge ces décisions inévitables: "Peut-être que si on avait eu le courage, il y a quelques mois, de rendre la vaccination obligatoire pour tous, on n'aurait pas eu ces effets d'annonce et cette difficulté permanente avec le pass sanitaire. Évidemment, aujourd'hui, on voit bien que la progression revient et il faut avoir cette troisième dose. Elle va devenir de toute façon obligatoire pour tous je pense".

Les gens non vaccinés manquent de responsabilité. Guy Lefrand

L'élu Les Républicains par ailleurs médecin reconnaît "qu'on a aujourd'hui une prise en charge de cette maladie qui est meilleure dans notre pays que ça l'a été au début de la pandémie". Et d'ajouter: "Les gens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui mettent en difficulté le système de santé qui, déjà lui même a explosé, quoiqu'en dise le ministre de la Santé. Et donc, ces gens aujourd'hui manquent de responsabilité pour eux mêmes et surtout pour les autres".

Guy Lefrand juge que c'est un président de la République déjà en campagne qui est intervenu: "On ne savait pas si c'était le président de la République ou le candidat à l'élection qui nous parlait. On a l'impression qu'il redécouvre son programme de 2017."