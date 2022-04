LR : "Nous avons besoin de personnalités comme David Lisnard" Anne Sattonnet conseillère départementale

Comment relancer la droite après la présidentielle et l'échec de Valérie Pécresse ? Ce mardi matin, les cadres du parti LR se retrouvent en comité stratégique pour répondre à cette question et envisager les législatives. Et avant ça, Anne Sattonet, vice-présidente du conseil départemental était l'invitée de France Bleu Azur.

Quelle différence entre un "LR" et un "Horizons" ?

Le parti Horizons, c'est le parti d'Édouard Philippe, c'est le premier ministre des Gilets jaunes, c'est le premier ministre de l'affaire Benalla. C'est le premier ministre qui a enterré la convention sur le climat. C'est le premier ministre d'Emmanuel Macron.

Alors pourquoi des LR rejoignent Horizons ?

En réalité, on peut se dire tout ce que l'on veut, mais le parti "Horizons" est un faux-nez d'En Marche, qui permet tout simplement à des élus qui souhaitaient rejoindre "En Marche" de le faire de manière un peu plus décente en adhérant à horizon. On a été élu avec une étiquette politique, quand on change radicalement d'étiquette politique, eh bien je pense qu'effectivement, c'est un problème d'assumer ça. Rejoindre Horizons, c'est évidemment un peu plus facile que de rejoindre en marche.

David Lisnard doit-il incarner l'avenir de la droite ?

Je pense que nous avons besoin de ces personnalités comme celle de David Lisnard. Les jeunes de la droite républicaine ont besoin de se retrouver dans un certain nombre de personnalités et c'est de la diversité de ces personnalités que peut naître une masse importante, un nombre important de personnes qui vont venir adhérer.

Et David Lisnard peut incarner la personnalité qui sauve la droite ?

C'est un homme dynamique et responsable. Il a lancé ce mouvement "Nouvelle Energie". Et je pense que David Lisnard fait partie de ces personnalités qui peuvent construire quelque chose, une dynamique de progrès et peuvent participer à refonder la droite républicaine.