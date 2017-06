LR - UDI en Indre-et-Loire : erreur de casting et manque de renouvellement pour les candidats aux législatives ?

En Indre-et-Loire comme ailleurs en France, personne n'a pu résister à la déferlante de la République en Marche : 4 circonscriptions sur 5 auquel il faut bien ajouter la 3ième dans laquelle Marisol Touraine a gommé le logo socialiste pour se présenter pour la majorité présidentielle.

Les candidats LR/UDI ont tous réussi à passer le premier tour, mais sont loin derrière et l'écart sera difficile voire impossible à combler. Se posent donc deux questions : celle du casting des candidats de la Droite et du Centre et celle du renouvellement des représentants politiques et ces deux questions se posent directement dans la 5ième circonscription, celle de l'ancien patron de la droite en Indre-et-Loire, Philippe Briand a-t-il des regrets d'avoir renoncé et préféré la Métropole ?

Sur la deuxième circonscription celle de l'Amboisie, Claude Greff a été naturellement candidate à sa propre succession, à Tours par contre, dans la 1ière circonscription, 2 femmes de droite ont livré un duel impitoyable : Françoise Amiot soutien de la première heure du candidat vainqueur de la primaire de la Droite et du Centre François Fillon se pensait à une époque la seule légitime à porter les couleurs de son camp pour la législative. L'ex-adjointe au Maire de la ville a combattu dans toutes les instances l'investiture de Céline Ballestéros autre adjointe au maire, mais même François Fillon champion de la Droite n'a pas modifié ce choix et Françoise Amiot a démissionné et rejoint le Mouvement En Marche .

Dans la 3ième circonscription, Marc Angenault le maire de Loches se considérait lui aussi naturellement légitime pour affronter Marisol Touraine, un combat de territoire entre l'ex-ministre de la santé et l'un des initiateurs du Grand Lochois, mais grâce à l'alliances nationale LR/UDI, Sophie Auconie, ex-députée européenne et conseillère municipale de Tours a été la candidate officielle. Pour Jean Gérard Paumier le président UDI du département, dans toutes les familles politiques, il y a évidemment des querelles et des dissensions et il est impossible d'empêcher qui que ce soit de faire cavalier seul. Marc Angenault a décidé de quitter Les Républicains.

Enfin sur la 4ième circonscription, le pro de la politique Hervé Novelli affichait une volonté de revanche face au député sortant socialiste frondeur Laurent Baumel, mais le duel annoncé a tourné court avec la très large victoire au premier tour de la candidate de La République en Marche, Fabienne Colboc nouveau visage de la politique et du camp Macron.