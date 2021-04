La République en Marche c'est plus de 2750 adhérents dans la Somme 5 ans après son lancement à Amiens

Cinq ans après le lancement de la République en Marche à Amiens, "nous avons encore beaucoup d'étapes à franchir" souligne Bruno Bienaimé. Le référent du parti politique dans la Somme est satisfait de comptabiliser autant d'adhérents, "qui portent des idées".

La REM est le premier parti dans la Somme, même si les élus sont beaucoup moins nombreux. "On est un jeune mouvement politique, il est normal qu'on ait pas beaucoup d'élus sur le terrain" se justifie l'adjoint à la mairie d'Amiens délégué à la nature en ville, la santé, la transition écologique et la promotion du vélo.

L'échéance des élections départementales et régionales des 13 et 20 juin "permettra de voir où on en est". Ce n'est pas encore tranché sur leur tenue ou non. Pour les élections régionales, Xavier Bertrand est candidat à sa réélection. "Ce qui m'interroge chez lui c'est son positionnement. C'est-à-dire comment on peut aller expliquer aux citoyens de sa région qu'on veut être président de la République mais qu'on se présente quand même aux élections régionales, ça revient à leur dire "je vais vous quitter dans quelques mois".