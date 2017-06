LREM/FN : c'est le duel ce dimanche sur la 3ème circonscription de la Vienne

La République En Marche, le parti de la majorité présidentielle, va-t-elle s'imposer dans toutes les circonscriptions de la Vienne dont la 3ème ? La question est posée à quelques jours du 2nd tour de la législative.

Avantage Clément. C'est pour l'instant le député sortant qui est en tête à l'issue du 1er tour des législatives. Dimanche dernier, il recueille près de 40% des voix contre environ 15% pour Delphine Jumeau pour le Front National, soit 25% à peu près d'écart. Pour autant pas de triomphalisme pour Jean-Michel Clément : "je pense qu'il nous faire de la politique différemment, je crois que c'est le signe qu'ont envoyé nos concitoyens au cours de cette vague de dimanche dernier (...), je crois que l'humilité, ce doit être la règle d'or (...)". Anciennement socialiste, le choix de Jean-Michel Clément de passer du PS à la LREM s'est avéré payant. Pour autant, l'intéressé se défend de tout opportunisme précisant qu'"en politique comme ailleurs, il faut toujours être clairvoyant" avant d'ajouter avoir accompagné Emmanuel Macron "dès la discussion de la loi qui porte son nom". Aujourd'hui "En Marche", le député sortant estime avoir mesuré quand il était dans l'opposition, comme dans la majorité, le besoin de faire de la politique autrement.

Développer numérique et téléphonie à la campagne

A l'approche du second tour des législatives, Jean-Michel Clément dit aborder cette échéance avec sérénité, étant en tête dans la quasi totalité des communes de la 3ème circonscription. Mais il dit aussi sentir sur ses épaules le poids de la responsabilité, celle de réussir, s'il est désigné. En attendant le vote, le candidat met en avant son programme centré sur la défense de la ruralité en développant numérique, téléphonie. Il souhaite aussi lutter contre le sentiment d'abandon des habitants de la campagne en maintenant du lien dans ces territoires.

Une candidate FN au 2nd tour de la législative

Au-delà de ce programme, des programmes en général, encore faut-il convaincre les électeurs d'aller aux urnes. Au 1er tour, dans la 3ème circonscription comme ailleurs, l'abstention a été forte : environ 48%. Les deux finalistes du scrutin souhaite donc appeler ces abstentionnistes à se mobiliser. C'est le cas de Delphine Jumeau pour le Front National pour qui l'enjeu pour les citoyens ce dimanche est simple : "soit vous choisissez une vraie opposition en m'élisant, soit vous choisissez d'élire M. Clément (tout en risquant de favoriser) le déclin de la France". Aux électeurs de faire leur choix, mais quel qu'il soit, pour Delphine Jumeau, la victoire est déjà là : "le Front National dans le département est ancré avec une candidate FN au 2ème tour, ce qui n'était jamais arrivé dans la Vienne (...) Aujourd'hui, ils ne pourront plus faire autrement qu'avec nous, ils seront obligés de composer avec notre présence dans le département". A quelques jours du 2nd tour, et en attendant son issue, Delphine Jumeau, 38 ans, assistante administrative continue sa campagne. Pas de réunion publique prévue, mais du tractage, du boîtage avant que les électeurs ne prennent la parole. Des électeurs auxquels la candidate FN promet défense des campagnes et lutte contre l'isolement des personnes.