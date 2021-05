LREM recrute la ministre Agnès Pannier-Runacher pour les élections régionales dans les Hauts-de-France

La République en Marche est "dans les derniers ajustements" de sa liste pour les élections Régionales des 20 et 27 juin. L'équipe de Laurent Pietraszewski doit officialiser ses 170 candidats ce vendredi 14 mai en préfecture de Région et pour booster un peu plus une campagne qui peine à décoller, le parti d'Emmanuel Macron est crédité de 10% au premier tour dans les sondages, En Marche rameute ses poids lourds.

Après le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti qui sera chef de file de LREM pour les élections Régionales dans le Pas-de-Calais, Laurent Pietraszewski ancien cadre d'Auchan s'est trouvé une nouvelle tête de gondole : la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, "elle a envie de s'investir et sera sans doute en dernière position dans le Pas-de-Calais" explique un cadre de LREM.

"Un point d'attache dans les Hauts-de-France"

La décision a semble t-il été prise dans les dernières heures, Agnès Pannier-Runacher originaire de Paris a un "point d'attache dans les Hauts-de-France" précise son entourage ce qui lui permet d'être candidate en dernière position, place symbolique car non-éligible. "Il était logique pour la ministre de l'Industrie de s'investir dans une terre industrielle" explique un responsable de LREM à France Bleu Nord, "elle a beaucoup travaillé sur le dossier Bridgestone et elle a un attachement au secteur de Béthune qu'elle a beaucoup fréquenté ces derniers mois".

D'autres ministres débarquent

D'autres ministres devraient également figurer sur la liste LREM pour les Régionales dans les Hauts-de-France notamment Alain Griset ministre des petites et moyennes entreprises. Parmi les ministres qui vont jouer un rôle et qui pourraient être sur la liste : Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur par ailleurs candidat aux élections départementales ou encore Brigitte Bourguignon. La ministre de la transition écologique Barbara Pompili "donnera un coup de main" mais "elle assure qu'elle ne sera pas candidate" à France Bleu Picardie.

La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière dont le nom a circulé ne sera pas sur la liste.