LREM : Sacha Houlié quitte le bureau exécutif du parti

Sacha Houlié, député de la Vienne, démissionne ce lundi 21 septembre, du bureau exécutif et de toutes ses responsabilités à La République en Marche. Il était chargé des relations avec les acteurs politiques et sociaux. La direction de LREM précise que Sacha Houlié "n'était pas membre du bureau exécutif, mais un membre invité". Sacha Houlié reste adhérent du parti présidentiel.

C'est aussi un réveil que je souhaite pour le parti La République en Marche" Sacha Houlié

Sur France Bleu Poitou, ce mardi matin, Sacha Houlié énumère les raisons de son départ. "Ce qui me gêne c'est que l'équipe dirigeante était à mon avis arrivée au bout d'un cycle et qu'il fallait la renouveler pour préparer les futures échéances électorales", explique l'élu poitevin. "Ce qui me gêne aussi, c'est qu'on a pas tiré toutes les conséquences de pourquoi ça n'a pas fonctionné aux municipales. On a parfois voulu porter des idées et ça n'a pas été possible." Il reste donc au parti mais dit souhaiter un "réveil".

De nombreuses critiques à l'encontre de LREM dans le Poitou

L'ancien socialiste prend donc ses distances. Et il n'est pas le premier à faire ce choix dans le Poitou. Parmi les cinq députés élus en 2017 sous les couleurs de La République en Marche. Jean-Michel Clément, l'élu du sud-Vienne a quitté le groupe parlementaire dès avril 2018, après avoir refusé de voté la loi "asile et immigration" défendu par le gouvernement.

Au mois de juillet dernier, c'est Guillaume Chiche, le député Deux-Sévrien qui abandonne aussi le groupe LREM pour rejoindre l'opposition. Il reprochait au nouveau gouvernement Jean Castex son manque de clarté. Alors si on fait les comptes sur cinq élus, aux couleurs présidentielles en 2017, seuls deux n'émettent pas la moindre critique à l'encontre du parti. Il s'agit deFrançoise Ballet-Bluqui vient de prendre ses fonctions après avoir remplacé Jacques Savatier, il y a un mois tout juste, et Jean-Marie Fiévet dans le nord Deux-Sèvres. Les rangs sont de plus en plus clairsemés.