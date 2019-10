Lubrizol : Emmanuel Macron en visite surprise ce mercredi à Rouen

Rouen, France

Le Président de la République Emmanuel Macron en avait fait la promesse une semaine après l'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen. Il effectuerait ce mercredi après-midi une visite surprise à Rouen, plus d'un mois après la catastrophe.

La population toujours inquiète

Une visite qui intervient alors que les habitants s'inquiètent toujours des conséquences possibles de l'incendie sur leur santé, sur l'environnement et dénoncent depuis le début le manque de transparence et de communication. Près de 500 personnes ont encore manifesté à Rouen samedi dernier, brandissant des pancartes sur lesquels on pouvait lire notamment "Notre passé sent Lubrizol, notre avenir sent le cancer".

A cause de l'incendie à l'usine Lubrizol, plus de 3.000 agriculteurs dont 425 éleveurs laitiers n'ont pu vendre leurs productions pendant un mois. Des entreprises et des commerces ont perdu une partie de leur chiffre d'affaires. Les conséquences sont lourdes même si Lubrizol s'est engagé à indemniser, sans attendre que la justice établisse les responsabilités.

Cinq ministres et Edouard Philippe

Avant le Président de République, cinq ministres ont fait le déplacement. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, Agnès Buzyn, la ministre de la santé, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, Didier Guillaume, le ministre de l'agriculture, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, sans oublier le Premier ministre Edouard Philippe venu deux fois.

Cette visite du chef de l'Etat est jugée tardive par un certain nombre d'habitants, même si c'était un parti pris. "Evidemment j'ai suivi de très près ce qui se passait à Rouen", avait répondu Emmanuel Macron aux journalistes qui lui posaient la question de sa venue à Rouen alors qu'il arpentait les allées du sommet de l'élevage en Auvergne. "J'ai considéré que ma présence dans ce moment n'était pas la plus utile", avait-il ajouté avant de promettre qu'il irait "bien sûr à Rouen".

Appel de la CGT à un rassemblement

Le Président de la République sera accueilli par une manifestation. La CGT appelle en effet à un rassemblement ce mercredi soir à 18h devant le palais de justice de Rouen. Le cortège pourrait prendre ensuite la direction du site de Lubrizol.