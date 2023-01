Luc Bouard promet d'inaugurer les Halles le 8 mai à La Roche-sur-Yon

"Il se terminera au cours du printemps". En prononçant ses voeux aux habitants de La Roche-sur-Yon ce lundi soir le maire et président de l'agglomération Luc Bouard n'a pas pu s'empêcher de lâcher un "enfin", à propos du chantier interminable des Halles. "Nous inaugurerons la fin des travaux ainsi que la place Jacques Chirac le 8 mai prochain. J'espère bien que tout ça sera derrière nous. (...) Une action en justice est en cours, et nous réclamons 4 millions d'euros d'indemnités aux entreprises responsables" a précisé l'élu ce mardi matin sur France Bleu Loire Océan.

Inauguration le 8 mai de la place Jacques Chirac avec une statue en pied de l'ancien président

Les travaux en cours d'achèvement autour des Halles à La Roche-su-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

D'autres chantiers d'envergure ont débuté autour de la place Napoléon : le futur hôtel de ville et d'agglomération, le futur office du tourisme, le musée, le carré Napoléon. Des investissements justifiés par Luc Bouard : "C'est 30 millions d'euros pour un ensemble hôtel de ville et musée. C'est une somme qui est moins élevée que celle qu'il aurait fallu pour remettre à niveau tous les bâtiments utilisés. Les 17 bâtiments utilisés par les services municipaux et qui vont se retrouver libres, certains seront vendus pour accueillir des habitants puisque nous manquons cruellement de logements à La Roche-sur-Yon. Au final, c'est une opération de bon père de famille qui est bien moins coûteuse que s'il avait fallu réparer les dégâts que l'opposition nous a laissés il y a dix ans maintenant, puisqu'elle n'a pas pris soin de ce patrimoine".

"C'est une opération de bon père de famille"

Luc Bouard et les élus de l'agglomération de La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

La Roche-sur-Yon a gagné ces dernières années des habitants et atteint aujourd'hui le chiffre de 56.000 selon le dernier recensement de l'Insee, 100.000 avec l'agglomération. une croissance liée à "l'attractivité d'un arc atlantique qui va de Lorient à Biarritz (...) Les Pays de la Loire sont très attractifs, la Vendée encore plus et La Roche-sur-Yon tire très bien son épingle du jeu. Parce que c'est une ville où nous avons énormément investi ces dernières années pour le travail, puisque nous sommes passés de 11,2 % de chômage à moins de 5%, pour les équipements culturels aussi, et les prix de l'immobilier sont plus accessibles".

"Sur les retraites, c'est plutôt sur le nombre d'années de cotisation qu'il faut jouer"

A propos de la réforme des retraites, Luc Bouard, qui représente le parti Horizons d'Edouard Philippe en Pays de la Loire, la soutient : "Elle est absolument nécessaire et ce sont des milliards et des milliards qu'il va falloir trouver si nous ne prenons pas de dispositions tous ensemble. (...) Mais pour l'instant, on ne parle que de 64 ans. Et en fait, je pense que tous les gouvernements devraient se concentrer non pas sur le départ de l'âge de la retraite, mais sur le nombre d'années de cotisation. Et je pense que quand un maçon démarre sa carrière à 16 ans ou un paysagiste à l'extérieur à 16 ans, je pense que quand il a atteint 60 ans, il a bien mérité l'âge de la retraite. Par contre, dans des professions où évidemment, pour les études où on commence à travailler à 25 ans ou 28, on peut peut-être voir les choses différemment. Et je pense que ce qui est nécessaire de travailler, c'est plutôt le nombre d'années de cotisation plutôt que l'âge de départ à la retraite".

