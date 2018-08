Ludon-Médoc, France

Le maire de Ludon Médoc assure avoir été le premier surpris quand il a reçu les lettres de démission de 10 des 27 membres de son conseil municipal, il y a quelques jours. Des lettres toutes arrivées entre la fin du mois de juillet et le 13 août pour la dernière, dont chacune faisait état de griefs très précis contre le premier édile.

Je ne m'attendais pas à ça, d'autant que personne n'était venu me voir avant ces lettres pour me parler de quoi que ce soit.

Philippe Ducamp, l'actuel maire de Ludon Médoc

Des griefs nombreux et variés

"Faux!" répondent de leur côté les 10 démissionnaires, qui assurent avoir tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Annie Joffroy par exemple, qui avait en charge la délégation de la culture, affirme avoir demandé de nombreux rendez-vous au maire afin de lui faire part de graves problèmes au sein de la bibliothèque municipales. Des demandes restées lettres mortes.

Le maire n'a jamais pris toute la mesure de sa fonction et a été trop léger dans sa manière de traiter les dossiers.

Annie Joffroy, l'une des 10 démissionnaires

Action concertée

Les 10 élus de Ludon assurent donc qu'ils n'avaient pas d'autre issue que de quitter leur poste, et qu'ils ne se sont jamais concertés pour le faire. La temporalité des faits interrogent cependant le maire Philippe Ducamp, qui a aussi remarqué, dit-il, "des éléments de langage qui se retrouvent d'une lettre à l'autre et qui font penser à une action concertée". De plus rajoute-t-il, "les 10 sortants sont tous très proche politiquement de l'ancien maire devenu député Benoît Simian", que certains soupçonnent de tirer les ficelles. Joint au téléphone, ce dernier assure avoir pris beaucoup de recul de part sa fonction de député. "Je prends acte de ces démissions, dit-il, et souhaite qu'on passe à autre chose le plus vite possible".

Les prochaines élections à Ludon auront lieu les 7 et 14 octobre. Les candidats ont jusqu'au 17 septembre pour se déclarer.