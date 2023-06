Ludovic Bourreau crée l'association "Vivement Orléans !" : objectif 2026 ?

C'est une démarche qui n'est forcément pas anodine à 3 ans des prochaines élections municipales... Le conseiller municipal et métropolitain d'opposition Ludovic Bourreau lance une association baptisée "Vivement Orléans !" Sans étiquette, âgé de 44 ans, Ludovic Bourreau a fait une entrée remarquée au conseil municipal d'Orléans, où il a été élu pour la première fois en juin 2020.

"M'engager un peu plus sur le terrain local"

Ludovic Bourreau figurait à la 5ème place sur la liste de l'ancien maire Olivier Carré. Il était alors l'un des représentants de la société civile, et plus précisément du milieu culturel, présenté comme commissaire d'exposition - il s'était notamment illustré avec le projet artistique Le Mur, cette façade du cinéma des Carmes dédié à des fresques provisoires, et en créant le magazine Stud. "J'ai toujours voulu me tenir à l'écart des partis, c'est une volonté fondamentale, répète-t-il aujourd'hui, et je suis aussi très attaché à l'échelon local, qui est un échelon adapté pour lutter contre le réchauffement climatique, et pour le quotidien des gens." Sur les 7 élus issus de la liste d'Olivier Carré, 3 ont rejoint la majorité municipale (Olivier Geffroy, Christel Royer et Gérard Gautier), les autres forment le groupe d'opposition " Ensemble pour Orléans", autour de la députée Renaissance Stéphanie Rist. Mais c'est surtout Ludovic Bourreau que l'on entend pour s'opposer au maire Serge Grouard, notamment sur l'écologie, la culture, l'éducation.

Il franchit donc un pas supplémentaire en fondant l'association "Vivement Orléans !" à 3 ans des prochaines élections municipales. "2026 ? C'est une échéance que chacun peut avoir en tête, confie Ludovic Bourreau ; cependant la création de cette association, c'est surtout un point de départ et une manière pour moi de m'engager un peu plus sur le terrain local, avec des Orléanaises et des Orléanais que j'ai pu rencontrer ces dernières années." Selon son libellé officiel, Vivement Orléans ! veut rassembler des Orléanaises et des Orléanais qui souhaitent penser leur cadre de vie, réfléchir et agir pour le futur d’Orléans et de sa métropole, en concertation avec les habitants du territoire.

"Je ne roule pour personne"

Une cinquantaine de personnes participent d'ores et déjà à cette aventure - notamment des commerçants - "car ça me semble important de penser l'avenir de cette ville en lien avec les commerçants" - mais pas que. "Tous ceux qui adhèreront à notre vision de la ville qui va s'écrire petit à petit seront les bienvenus, affirme Ludovic Bourreau. Ce qui nous rassemble, c'est à la fois la volonté de construire positivement mais aussi des inquiétudes sur l'évolution de cette ville - à l'exemple du projet de requalification des mails, qu'on nous présente comme un projet moderne alors qu'il ne l'est pas, en fait, car le sujet de fond n'est pas abordé. Le sujet de fond, c'est le trafic routier. comment le réduire et penser les mobilités de demain." La dimension écologique devant s'imposer "de manière transversale" - insiste-t-il.

Face à cette initiative de Ludovic Bourreau, Stéphanie Rist reste pour l'heure silencieuse. Mais le conseiller municipal l'assure : "Ce serait mal me connaître de penser que je roule pour quelqu'un, on ne roule pour personne." Une démarche qui en tout cas n'est pas sans rappeler celle qu'avait entreprise Philippe Rabier avec le collectif "Orléans ensemble", qui s'était finalement allié avec l'écologiste Jean-Philippe Grand au 1er tour des municipales de 2020 - Philippe Rabier préférant se retirer au moment de la fusion de la liste OSE avec la liste PS/PCF au second tour.