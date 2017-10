Ludovic Marchetti, nouveau secrétaire départemental du FN dans le Loiret

Dix jours après l'annonce de la démission de Charles de Gevigney, le Front National a nommé Ludovic Marchetti au poste de secrétaire départemental du parti dans le Loiret. Agé de 31 ans, élu local, Ludovic Marchetti s'était "illustré" sur les réseaux sociaux en février dernier.

La vacance au poste de numéro un du Front National dans le Loiret n'aura pas duré longtemps. Il y a dix jours, on apprenait la démission surprise de Charles de Gevigney, pour raisons personnelles, et sans lien avec la crise interne que traverse le parti d'extrême droite depuis le départ de Florian Philippot. Hier, c'est par un tweet que Jean-Lin Lacapelle, secrétaire général-adjoint du Front National au niveau national, a annoncé la nomination de Ludovic Marchetti comme secrétaire départemental du FN dans le Loiret :

Bravo aux nouveaux SD nommés au BP de ce matin.@B_Bernard73 dans le 73, @Lud_Marchetti dans le 45 et @BLANOTHarold dans le 58. @FN_officielpic.twitter.com/6GAA1oVEaz — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) October 23, 2017

Ludovic Marchetti, 31 ans, est conseiller municipal d'opposition à Amilly depuis février 2015 (il a remplacé Jean-Claude Lesueur, démissionnaire) et conseiller régional d'opposition depuis décembre 2015. En février dernier, il s'était fait épingler pour avoir appelé à "troller" des personnalités politiques et médiatiques sur twitter, à partir d'un forum d'extrême-droite intitulé "La Taverne des Patriotes". "Par curiosité", avait-il alors expliqué, et pendant seulement 3 jours. Hasard ou pas, Ludovic Marchetti avait été convoqué par le bureau national du FN avant sa candidature aux élections législatives de juin, comme l'avait raconté Jean-Lin Lacapelle à France Bleu Orléans, interview à retrouver ici :

"Pour les législatives, Monsieur Marchetti a été auditionné parce que nous ne le connaissions pas" - Jean-Lin Lacapelle Copier

Ludovic Marchetti a obtenu 20,8% des voix lors des législatives de juin dans la 4ème circonscription du Loiret (celle de Montargis), meilleur score des candidats FN dans le département, mais cela ne lui a pas permis d'accéder au second tour en raison de la très forte abstention. Pâtissier de formation, il indiquait à l'époque être en phase de création d'entreprise.