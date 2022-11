Lumières de Laval 2022 : la Région dit non, la municipalité dénonce "un Laval bashing"

La soirée de lancement des Lumières de Laval, édition 2022, aura lieu le samedi 26 novembre dans le centre-ville. La ville a dévoilé le programmé des festivités ce lundi. Si les sourires et la magie de Noël opèreront à ce moment-là, la polémique politique s'invite pour le moment.

ⓘ Publicité

La municipalité (divers gauche) fustige la décision de la Région Pays de la Loire de ne pas accorder une subvention de 10.000 euros à l'évènement. Dans un communiqué, la ville de Laval déplore cette décision. "Depuis de nombreuses années la Région Pays-de-la-Loire est un partenaire fidèle et apprécié des Lumières de Laval, plus gros événement festif et commercial de la Mayenne qui a réuni l'an passé 1,5 million de visiteurs" écrit-elle.

"Un acte politique" ?

"C'est arbitraire et c'est désobligeant pour la ville. Je rappelle quand même que ces festivités, dans leur origine et c'est toujours le cas aujourd'hui, sont là pour l'attractivité économique, permettre aux commerces de bien se porter. Moi j'y vois un acte politique. Il y a parfois un peu de "Laval bashing" de la part de certaines collectivités. Ça commence à devenir très très dérangeant" déclare Bruno Bertier, premier-adjoint

Contactée, Samia Soultani, vice-présidente mayennaise à la Région explique que la collectivité n'a pas vocation à financer un tel évènement. En 2015, le conseil régional a financé le lancement du marché des Lumières car il réunissait des artisans de tous les Pays de la Loire, c'était donc logique" explique l'élue.

Par ailleurs, la ville de Laval a proposé au conseil départemental de mettre au pot également. "Le thème c'est l'eau et c'est justement une compétence départementale, cela aurait du sens" estime Bruno Bertier. Lors de la session départementale de ce lundi 14 novembre, le président Olivier Richefou n'a pas totalement fermé la porte en indiquant à Bruno Bertier qu'il lui ferait une proposition.