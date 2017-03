Premier débat pour les présidentielles: des marseillais peu convaincus

Ce lundi soir, cinq candidats aux élections présidentielles débattront sur le plateau de TF1.

Lundi soir, les cinq candidats à l'Elysée les mieux placés dans les sondages vont débattre sur le plateau de TF1.

Le rendez-vous est fixé à 21 heures pour un débat qui devrait durer entre 2 heures et demi et 3 heures. François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon vont se retrouver face à face. Ou plus précisément en cercle, debout derrière un pupitre.

"Quel président voulez-vous être?"

Pour commencer, les candidats répondront à la question "quel président voulez-vous être?" avant de parler d'économie, de relations internationales, et de modèle de société pour la France.

Le temps de parole de chaque candidat sera comptabilisé.

Nous sommes trop déçus" Nadine et son mari

Sur le Vieux Port, peu sont convaincus qu'ils regarderont ce débat. "Nous ne sommes pas sûrs de mettre cette chaîne. Nous sommes trop déçus. Les politiques s'en mettent plein les poches pendant que nous nous serrons la ceinture" explique Nadine sous le regard approbateur de son mari.

Magalie, la quarantaine, compte bien regarder le débat "mais comme si c'était un théâtre de marionnette et avec du pop corn" s"amuse-t-elle.

Alex lui vient de finir son footing. Quand on lui demande s'il regardera ce débat il répond d'abord: "Oui je regarderai" avant de poursuivre "sauf si je fais autre-chose."