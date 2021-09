VIDÉO - Lurzaindia veut continuer à "mettre de la pression" sur les terres occupées à Arbonne

Depuis le 23 juin, le syndicat agricole Confédération paysanne - ELB et l'association Lurzaindia, occupent un domaine d'Arbonne, constitué de 15 hectares de terres agricoles, d'une maison de maitre et de deux bâtisses. un bien estimé à 800.000 euros par la Safer, la société d'aménagement foncier, et vendu quatre fois plus cher, à 3,2 millions par le propriétaire qui réside à Genève. Après 79 jours de présence, les occupants faisaient savoir jeudi soir que l'acheteuse qui réside à Paris, avait décidé de faire marche arrière.

Une "victoire" prise avec prudence par ELB et Lurzaindia, une association qui achète des terres agricoles pour y installer de jeunes agriculteurs. Pour Isabelle Capdeville, co-administratrice de Lurzaindia, "c'est la validation de la première étape : faire reculer la personne qui veut acheter le bien", mais elle ajoute que "on veut rester très modestes" par rapport à cette avancée. Isabelle Capdeville était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce vendredi 10 septembre. Les occupants remettent aussi le concept de propriété privée "quand il permet des profits immodérés".