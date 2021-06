Lutte anti corruption : les propositions d'Anticor aux futurs élus gardois.

Laurent Dublet, administrateur national de l'association Anticor invité du 7H50 de France Bleu Gard Lozère

L'association Anticor représentée dans le Gard par Laurent Dublet demande aux candidats aux élections régionales et départementales de s'engager en faveur de 30 propositions.

30 propositions pour des conseils régionaux et conseils départementaux plus éthiques.

Parmi elles, Mettre en place un « comité d’éthique », incluant des élus n’appartenant pas à la majorité et des citoyens, qui sera chargé de contrôler le respect des engagements. Proposition aussi en matière aussi de Non Cumul. Les titulaires de fonctions exécutives du conseil n’auront pas en parallèle de mandat de maire d’une commune de plus de 9.000 habitants ou d’autres mandats nationaux (c’est déjà le cas pour les parlementaires) afin de se consacrer pleinement à leurs fonctions. L'association propose aussi par exemple de Rendre publiques les rencontres des décideurs et des élus du conseil régional ou départemental avec des représentants d’intérêts .

Laurent Dublet, administrateur national d'Anticor s'en explique dans le 7H50 vidéo de France Bleu Gard Lozère.