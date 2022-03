Lutte contre les violences sexistes et sexuelles : un "travail de longue haleine" pour une députée girondine

À quelques semaines de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, et en pleine campagne présidentielle, l'heure est au bilan de l'action de la majorité. Et à en croire certaines associations féministes, il n'est pas bon en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines parlent même de "cinq ans de perdus". Bérangère Couillard, députée La République en Marche de la Gironde, chargée de l'égalité femmes-hommes pour la campagne d'Emmanuel Macron, s'inscrit en faux face à ces accusations : "ça fait quatre ans et demi que nous travaillons d'arrache-pied, nous avons évidemment agi" relève l'élue girondine, et notamment sur "la première des inégalités qui est la lutte contre les violences faites aux femmes".

"Évidemment les chiffres ne sont pas satisfaisants (16 féminicides recensés depuis le 1er janvier par le collectif Féminicides par compagnons ou ex, NDLR), mais c'est un travail de longue haleine", plaide Bérangère Couillard, qui pointe les mesures votées depuis le début du quinquennat : loi contre les violences sexistes et sexuelles adoptée en 2018 qui instaure, notamment, l'infraction d'outrage sexiste contre le harcèlement de rue, déploiement des téléphones grave danger et des bracelets anti-rapprochement, développement du 3919, etc. Et le thème des violences faites aux femmes ne sera pas absent de la campagne, puisqu'Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il souhaitait doubler le nombre d'enquêteurs en charge de ces affaires.

