Luxembourg : le Grand Duc Jean est mort

Le Luxembourg est en deuil. Le Grand Duc Jean, qui a régné sur le pays entre 1964 et 2000, est décédé ce mardi à l'âge de 98 ans. Un message de son fils, le Grand-Duc Henri, a été adressé à la presse du Grand Duché pour annoncer la mort de l'ancien souverain : "C’est avec grande tristesse que je vous fais part du décès de mon père bien-aimé, Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, qui nous a quittés dans la paix, entouré de l’affection de sa famille."

Le Grand Duc Jean était hospitalisé depuis le 13 avril pour une infection pulmonaire. Son état de santé s'était brutalement dégradé durant le week-end de Pâques.

Hommages unanimes

Les sites internet des journaux luxembourgeois font naturellement leur "une" sur cette disparition. Selon l'Essentiel qui revient longuement sur la participation du monarque à la libération de l'Europe lors de la Seconde Guerre Mondiale, "Le Luxembourg pleure le Grand-​​Duc Jean". Le quotidien donne la parole à Stéphane Bern. L'animateur franco-luxembourgeois spécialiste des têtes couronnées évoque "un homme d'une courtoisie affable."

Le Luxemburger Wort souligne que le Grand Duc "jouissait d'une grande popularité parmi le peuple jusqu'à la fin de sa vie." Le journal rappelle qu'il était le cinquième souverain de la dynastie luxembourgeoise sur le trône du Grand-Duché. Jean avait succédé à sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte. Selon le Wort, il ne donnait jamais d'interviews et ne s'adressait aux gens "que sur des sujets fixes, à la fin de l'année et pendant la fête nationale."

Paper Jam diffuse de son côté les premières réactions politiques à cette annonce, dont celle du président de la Commission européenne et ancien Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Junker : "Comme tout le peuple Luxembourgeois j’avais une très grande estime pour cet homme d’engagement, de bonté et de courage qui tout au long de son règne, et en toutes circonstances, a donné le meilleur de lui-même à son pays qui lui doit tant. Sa disparation est une grande perte pour le Grand-Duché et pour l’Europe."

Toujours selon Paper Jam, le Premier ministre Xavier Bettel doit s'exprimer ce mardi à 9h.

Premières réactions en France également. Le député frontalier (LREM) de Meurthe-et-Moselle Xavier Paluszkiewicz adresse ses sincères condoléances au Luxembourg.