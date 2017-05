A Besançon, des élèves bloquent le lycée Pasteur pour le troisième tour de la présidentielle

Les entrées du Lycée Pasteur, dans le centre-ville de Besançon, ont été bloquées une bonne partie de la journée, ce mardi, par une trentaine d’élèves. Leur façon à eux de participer à la présidentielle 2017 : ils ne voulaient ’’ni Le Pen ni Macron’’.

Il n'y a pas eu beaucoup de cours assurés, ce mardi, au Lycée Pasteur de Besançon… Peu avant 8h, une grosse vingtaine d’élèves ont bloqué les trois entrées principales de leur établissement du centre-ville. Au lendemain du week-end prolongé du 8 mai – et du second tour de la présidentielle – les élèves internes ont malgré tout pu rentrer, ainsi que quelques rares professeurs et lycéens.

Un blocus pacifiste pour permettre à la jeunesse lycéenne de dire non au FN mais aussi au nouveau président de la République

"Ni Le Pen ni Macron, ni Patrie ni Patron : révolution ! '' ou encore ’’non à la sodomie bancaire’ : voilà ce que l'on pouvait lire_’ s_ur les tracts et les pancartes concoctés par les lycéens contestataires. Ils expliquent en substance que leur action symbolique et pacifiste de bloquer l’accès à leur lycée est leur manière à eux de participer à l’élection présidentielle du 7 mai.

Les raisons du blocage du Lycée Pasteur de Besançon par une vingtaine d'élèves après le second tour de la Présidentielle 2017 © Radio France - Véronique Narboux

Ces lycéens, pour la plupart mineurs, rappellent être trop jeunes pour avoir voté, mais ils se disent solidaires avec tous ceux qui se sont abstenus ou ont voté blanc lors de cette élection qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République, au détriment de Marine Le Pen.

Leur blocus a finalement été levé vers 15h, après le retour devant le lycée Pasteur d’une quinzaine de policiers, qui avaient déjà été mobilisés durant la première heure de l’action dans la matinée.