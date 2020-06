Saint-Étienne doit se préparer à accueillir les Lyonnais, déçus par les écologistes selon Jean-Louis Gagnaire

"J'en connais quand même quelques uns de la bande des écolos, précise Jean-Louis Gagnaire, ancien député PS de la Loire, aujourd'hui adhérent d'En marche. Pour les avoir bien connus au Conseil Régional de Rhône-Alpes, bon, ce n'était quand même pas des alliés faciles. Et entre eux, on sait qu'au bout d'un moment, il va y avoir des bagarres".

Alors Jean Louis Gagnaire fait le pari que la victoire des écologistes aux municipales à Lyon peut être une chance pour Saint-Étienne. "Il faut être comme les Lyonnais, il faut être très opportunistes. Ce qui se passe à Lyon, ce qui va se passer, inévitablement ça aura des effets sur l'innovation, sur l'accompagnement à l'innovation, au développement économique, et là, je pense qu'ils vont marquer le pas, parce que derrière les discours rassurants du début ça va être comme à Grenoble, il va y avoir des déconvenues assez rapidement, et donc je pense qu'on doit être un peu en embuscade et Saint-Étienne doit se tenir prête à accueillir et même à faire venir tout ceux qui ne seraient pas satisfaits. Il faut être pragmatiques et opportunistes. Si ça peut nous profiter, profitons-en !"