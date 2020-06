Municipales à Lyon : large victoire de l'écologiste Grégory Doucet (EELV) au second tour

A Lyon, les listes de Grégory Doucet (EELV-PS-PCF-LFI) arrivent largement en tête du second tour des municipales dimanche soir à Lyon avec des estimations à 53,5%, selon l’institut Ipsos-Sopra Steria. Les écologistes devancent les listes de Yann Cucherat (divers centre-LR), avec 30,5%, soutenues par le maire sortant Gérard Collomb. Les listes LREM dissidentes menées par Georges Képénékian obtiendraient 16%. Grégory Doucet a revendiqué dimanche soir une victoire "historique" à Lyon.

"Une victoire historique"

Grégory Doucet, tête de liste d'une coalition réunissant EELV et les partis de gauche, a revendiqué dimanche soir une victoire "historique". "Lyon est au rendez-vous; nous sommes au rendez-vous. Lyon a choisi l'écologie", s'est-il réjoui devant la presse à l'issue d'un scrutin.

"Ce dimanche 28 juin 2020, Lyon avait rendez-vous avec l'Histoire" - Grégory Doucet, maire EELV élu de Lyon

Lors de son discours de victoire, Grégory Doucet a explique vouloir "amener Lyon à se préparer aux conséquences du changement climatique". "Nous allons rendre notre ville écologiquement responsable" a-t-il ajouté.

"Lyon va devenir une référence. Nous savons que nous sommes observés depuis le " - Grégory Doucet, maire EELV élu de Lyon

La fin de l'ère Collomb

A 46 ans, l'écologiste Grégory Doucet, un inconnu du grand public, ravit donc dimanche soir la mairie de Lyon, une prise historique pour les Verts qui vont diriger la troisième ville de France. La page Gérard Collomb, qui dirigeait Lyon depuis près de vingt ans, est désormais tournée. Ce dernier avait déjà quitté le devant de la scène en renonçant à briguer la tête de la métropole lorsqu'il a rallié la droite entre les deux tours. Et il s'agit d'une première historique pour les Verts qui jusqu'à présent dirigeaient une poignée de villes, dont la plus grande était Grenoble. C'est un parcours fulgurant pour Grégory Doucet, néo-lyonnais, inconnu du grand public et qui n'avait jamais été élu. Victoire ternie toutefois par une abstention massive de plus de 60% à Lyon.

Reste à savoir si EELV réussira le doublé à la métropole de Lyon, une collectivité à statut unique en France et réel centre du pouvoir lyonnais. Persuadé que "l'écologie politique est l'idéologie du 21e siècle", Doucet veut "prendre rapidement" à la mairie de Lyon des mesures pour répondre à l'urgence climatique, réduire la place de la voiture, lutter contre la pollution de l'air. Il souhaite une ville 100% "marchable" et cyclable, une ville à hauteur d'enfants, des repas à la cantine 100% bio et avec 50% de produits locaux.

Les résultats en détails à Lyon (estimations)

Listes Grégory Doucet (EELV-PS-PCF-LFI) obtiennent 53,5% (de 50 à 53 sièges)

Listes Yann Cucherat (DVC-LR) avec 30,5% (de 17 à 19 sièges)

Listes George Kepenekian (Dissident LREM-PRG) avec 16,0% (de 3 à 4 sièges)

L'abstention pour ce second tour

Lyon 5e : 61,8% (au premier tour : 61,7%)

(au premier tour : 61,7%) Lyon 8e : 70,6% (au premier tour : 67,9%)

(au premier tour : 67,9%) Lyon 9e : 68,2% (au premier tour : 66,5%)

