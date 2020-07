Lyon-Turin : Grégory Doucet, le nouveau maire écologiste de Lyon, fustige le projet

Il n'a en tant que maire aucun pouvoir de décision dans ce dossier, mais il tenait à "exprimer son opinion". Dans un entretien au journal italien La Stampa, le nouveau maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, élu dimanche dernier, fustige le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin.

"C'est le pire choix. Il faut arrêter la LGV".

"Il ne faut pas insister sur un projet erroné" estime le maire de la troisième ville de France, "la France a trop peu investi d'argent dans le transport ferroviaire au niveau national. Et maintenant elle veut faire croire que nous relancerons l'activité avec le projet LGV, mais c'est absurde. Si on la valorise, la ligne existante entre Lyon et Turin est suffisante. Donc investissons d'abord là et dans le reste de la France".

Un projet titanesque

La future ligne ferroviaire entre Lyon et Turin, qui doit traverser la Savoie, a pour objectif de réduire le transport de marchandises en camion à travers les Alpes au profit du rail et de diviser par deux le temps de trajet pour les passagers, en mettant la capitale piémontaise à deux heures de Lyon. Son élément central est un tunnel de 57,5 km, qui a commencé à être creusé dans les Alpes italiennes et françaises, entre la vallée de la Maurienne et la basse vallée de Suse, et dont le coût est estimé à 8,6 milliards d'euros.

Des sénateurs du Mouvement Cinq Etoiles, qui partage actuellement le pouvoir en Italie avec le Parti démocrate, ont applaudi mercredi dans une note les commentaires du nouveau maire de Lyon. Pour cette formation farouchement opposée au Lyon-Turin, la poursuite du projet constitue "un gaspillage anormal de ressources" au moment où l'Europe doit affronter une crise économique liée au coronavirus.

(Avec AFP)