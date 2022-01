Ma France 2022 : comment redonner du pouvoir d'achat aux Alsaciens?

France Bleu Alsace consacre ce vendredi son antenne au pouvoir d'achat, avec les propositions des internautes sur la plateforme Ma France, les interventions des auditeurs et deux invités : Dominique Schelcher, patron de System U et Eric Coquerel, député La France Insoumise.

Le "caddie de courses" fait partie des budgets les plus importants des ménages

Après la question de l'hôpital public, France Bleu Alsace se consacre ce vendredi au pouvoir d'achat. Face à l'augmentation des prix depuis plusieurs mois (le blé, le beurre, l'essence, le gaz, l'électricité), c'est devenu l'une des préoccupations majeures des Français à trois mois de l'élection présidentielle.

Des invités sur France Bleu Alsace

7h45 : Notre grand témoin sera Dominique Schelcher , PDG de System U pour parler des prix actuels et à venir dans la grande distribution.

: Notre grand témoin sera , pour parler des prix actuels et à venir dans la grande distribution. 8h10 : Notre invité politique sera Eric Coquerel, député La France Insoumise. Il répondra à nos questions et aux questions des auditeurs jusqu'à 8h30.

Suivez l'émission spéciale sur France Bleu Alsace :

Les propositions des internautes sur la plateforme participative Ma France

Cette question du pouvoir d'achat est également l'une de vos grandes préoccupations sur la plateforme Ma France puisqu'elle arrive en deuxième position avec plus de 2200 propositions.

Revaloriser les retraites. C'est la proposition qui revient le plus souvent. Sous plusieurs formes, mais l'idée reste la même. Il faut, selon vous, des retraites dignes d'une vie entière de labeur : "Qu'elles suivent le coût de la vie". Certains internautes proposent même des minimas : "Que les retraites de base soient au niveau du SMIC pour ceux qui ont travaillé toute leur vie".

Augmenter les bas salaires. Il faut, selon vous, "pouvoir se loger et nourrir sa famille sans être dans le rouge à la fin du mois" et cela passe, d'après vos propositions, par la revalorisation du SMIC et des bas salaires en général. Il faudrait revaloriser, notamment, certains métiers qui se sont avérés indispensable durant cette crise: les aides à domicile, les agents de nettoyage, les éboueurs, ou encore les chauffeurs routier.

Plafonner certains prix. Plusieurs d'entre vous proposent de ne pas augmenter les prix de certains produits. "Il faut plafonner les prix de 100 produits de première nécessité", voire même "bloquer le prix de l'eau, de l'énergie et des achats de première nécessité".

Promouvoir l'égalité salariale. Enfin de nombreux internautes estiment que le pouvoir d'achat serait amélioré si les femmes avaient de meilleures salaires, plus précisément si le principe du "salaire égal au même poste pour un homme et une femme" était vraiment appliqué partout.