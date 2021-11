"Ma France 2022" est "la plus grande consultation citoyenne jamais menée en France", se félicite Axel Dauchez

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé en septembre une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org. "Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 152.333 à avoir participé. 7.060 propositions ont été formulées, recueillant un million de votes. Un succès inédit selon Axel Dauchez, président de Make.org, invité de Ma France ce mercredi 17 novembre.

"C'est énorme ! Et c'est grâce à France Bleu, à ses auditeurs. Aujourd'hui le cortège principal des participants sont ceux qui suivent les émissions de France Bleu", s'est-t-il félicité au micro de Wendy Bouchard. "Il y a une mobilisation qui dépasse tout ce qu'on avait imaginé, c'est la plus grande consultation citoyenne jamais menée en France, donc merci, merci de nous donner l'occasion de participer à une telle conversation à l'échelle nationale, c'est fabuleux."

La vie institutionnelle et démocratique en tête des priorités

"Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les territoires, toutes les locales de France Bleu participer, les villes, les différents départements...", a-t-il ajouté. "Et les participants ont une parole sur les priorités qu'on attend pour la France, les priorités pour notre pays demain, qui change complètement de la vision qu'on peut en avoir traditionnellement, car ce sont des priorités à hauteur de citoyens : on ne demande pas aux participants de dire 'si vous étiez président, quelles seraient vos priorités ?' La question c'est vous, pour vous, quelles sont les priorités ?"

"Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les nombreuses propositions qui émergent autour de la vie institutionnelle et démocratique", a souligné Axel Dauchez, "il y a le vote blanc, la reconnaissance du vote blanc, qui est ancienne et ressort extrêmement ; les quorums, à l'assemblée quand il y a un vote et puis les avantages que peuvent avoir les élus, qui sont très questionnés, surtout ceux qui perdurent après un mandat."

"Abstentionnistes engagés"

"Le sens de ces propositions, qui évoquent la moralisation de la vie politique, ce n'est pas 'tous pourris'", a-t-il insisté. "La signification, c'est qu'il y a un certain nombre de points de blocages dans l'estomac citoyen. Prenons l'exemple du casier judicaire vierge pour être élu, qui est une proposition récurrente, ce qui est intéressant, pour moi, c'est que ce point de fixation est en lien avec une catégorie importante des abstentionnistes, qui sont des abstentionnistes engagés, on résume beaucoup trop l'abstention à ceux qui ne vont pas voter."

"Or, il y a beaucoup d'abstentionnistes qui réclament le vote blanc car ils ne se reconnaissent pas dans le système", fait valoir le président de Make.org, "et les enquêtes d'opinion traditionnelles ne les captent pas du tout, on ne parle qu'aux gens qui vont voter et se posent la question. Je pense qu'il y a une énorme partie de la population qui a quelques marqueurs, comme ça, et qu'on peut aller chercher."

"Les lignes bougent"

Autres thèmes figurant en tête des priorités des propositions déjà formulées sur francebleu.fr, le pouvoir d'achat ou encore la sécurité. "Ce qui m'a frappé dans la contribution des auditeurs de France Bleu", conclut Axel Dauchez "c'est que les lignes bougent sur un certain nombre de sujets, le nucléaire notamment, la sécurité, ou encore la fin de vie, des consensus commencent à se former autour de l'assistance au suicide par exemple, c'était inexistant il y a encore quelques temps."

► Proposez et votez. Jusqu’aux élections, vous pouvez partager vos solutions, faire des propositions et donner votre avis sur celles des autres via nos plateformes numériques et sur nos antennes.