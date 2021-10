"Ma France 2022" : Jean-Michel Aphatie propose une expertise des finances de l'Etat avant la Présidentielle

Invité de l'émission "Ma France", présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu ce jeudi, le journaliste politique Jean-Michel Aphatie, auteur du livre "Les Amateurs", a formulé sa proposition dans le cadre de notre grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", opérée avec la plateforme Make.org.

"Le gaspillage de l'argent public est épouvantable en France"

Pour lui, il faut "qu'aucune campagne présidentielle ne démarre sans une expertise précise de l'état des finances de l'Etat, de l'utilité de la dépense publique."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Pourquoi dépense-t-on autant d'argent en France ?", a-t-il questionné. "Par rapport à la richesse produite, c'est un record du monde. Nous avons beaucoup d'impôts en France, nous avons beaucoup de dette, ce qui est contradictoire", a-t-il observé. "Et cette contradiction, elle s'explique parce que nous avons un niveau de dépense publique qu'aucune autre nation ne connaît. Le gaspillage de l'argent public est épouvantable en France, mais ça n'est pas un thème de débat. Alors qu'il faudrait commencer une campagne présidentielle par là, a-t-il affirmé."

L'État ne peut pas abandonner de taxes, parce que tous les jours l'État invente de nouvelles dépenses- Jean-Michel Apathie

Pour lui, cette expertise est nécessaire "afin que les candidats arrêtent de nous raconter n'importe quoi", et pour que "le niveau de connaissance des citoyens soit un peu égal sur ces thèmes qui sont fondamentaux, parce que c'est de là que découlent les possibilités d'action ou pas d'un État". Citant les taxes sur les carburants, Jean-Michel Aphatie a affirmé que pour lui, "L'État ne peut pas abandonner de taxes, parce que tous les jours l'État invente de nouvelles dépenses. Il y a beaucoup trop de dépenses", a-t-il martelé.

"Le niveau d'impôts et de taxes qui est le nôtre est insupportable"

Pour Jean-Michel Aphatie, il faut "prendre conscience que le niveau d'impôts et de taxes qui est le nôtre est insupportable, car quand vous avez un salaire net, il ne vous permet pas de faire la fin du mois parce que vous subissez trop de charges", a-t-il affirmé. Pour lui, "tant qu'on ne prendra pas conscience de ça, tant qu'il n'y a pas un débat autour de ça, tant qu'il n'y a pas une expertise financière sur ce que l'état prend aux citoyens et ce qu'il fait de l'argent, nous ne sortirons pas de l'épouvantable sentiment de malaise dans lequel nous sommes." L'éditorialiste affirme aussi que c'est la cause des "changements incessants de gouvernants. Le fait que les fins de mois soient si difficiles fait que les citoyens ont envie d'essayer avec quelqu'un d'autre. C'est un problème immense que nous n'analysons pas", a-t-il déploré.

"Eric Zemmour a toujours été un homme politique"

Dans l'émission, Jean-Michel Aphatie a également raconté qu'Eric Zemmour, qu'il a croisé dès le début des années 90, a pour lui toujours été davantage un homme politique qu'un journaliste.