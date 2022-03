"Ma France 2022" : l'ambition est de "nourrir le débat avec des propositions concrètes", déclare Axel Dauchez

"Ma France 2022" est la plus grande consultation citoyenne en ligne jamais réalisée en France s'est félicité Axel Dauchez, fondateur et Directeur général de Make.org ce lundi sur France Bleu. Soutenue par la plateforme, menée en partenariat avec France 3, elle a réuni un million de participants.

Un million de participants, sept millions de votes, 34.000 propositions : "Ma France 2022", la consultation citoyenne menée par France Bleu, en partenariat avec France 3 et la plateforme Make.org, est la plus grande consultation citoyenne en ligne jamais réalisée en France s'est félicité Axel Dauchez, fondateur et directeur général de Make.org ce lundi sur France Bleu. Invité de l'émission Ma France présentée par Wendy Bouchard, il est revenu sur les priorités des participants : probité des élus, pouvoir d'achat, écologie, santé, éducation, transports, services publics... Rassemblées dans un Agenda citoyen, ces idées vont désormais être soumises aux candidats à la présidentielle.

Les thèmes portés par les "gilets jaunes" toujours présents

"Bravo à France Bleu qui a initié la démarche et merci d'avoir porté cette consultation au quotidien dans l'émission Ma France", a salué Axel Dauchez avant de rappeler la triple ambition du projet : contribuer à un débat d’idées apaisé, relayer la voix de tous les territoires et faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables.

"Cette consultation n'est pas un sondage", souligne le directeur général de Make.org, "dans un sondage, vous avez des questions fermées (...) donc celui qui fait la question a un impact très fort sur la réponse. Là, c'est exactement le contraire. On a une seule question ouverte qui est "quelles sont les priorités pour votre pays demain ?'" Les citoyens sont libres de se prononcer comme ils le souhaitent et c'est l'agglomération de leurs propositions qui fait le résultat. Donc, ça change tout. Et pour moi, le fait marquant, c'est qu'on retrouve dans notre consultation tous les thèmes du grand débat et des "gilets jaunes". On pensait qu'ils avaient disparu, que c'était fini, qu'on allait revenir sur les thèmes traditionnels qui étaient validés par toutes les enquêtes traditionnelles, eh bien non, ces thèmes sont toujours là et il faut les traiter".

"Volonté de réappropriation" de la décision politique

Un quart des propositions recueillies sont relatives au fonctionnement de notre démocratie et de nos institutions (probité des responsables politiques, réduction des "avantages" qui leurs sont attribués, création d'une VIe République etc.) Des idées que l'on retrouve dans les programmes de certains candidats à la présidentielle. Pour autant, "il n'y a aucune chance qu'une éventuelle sur-mobilisation d'un parti politique ait impacté le résultat de la consultation", assure Axel Dauchez. "Nous avons mis en place des garde-fous pour traquer les logiques de trolling et chaque proposition a eu la même chance d'émerger".

Pour le fondateur de Make.org, ces résultats témoignent de "la crise de confiance colossale entre les citoyens et le système institutionnel". "Mais paradoxalement, on n'est pas dans l'indifférence, on est aussi dans une volonté de réappropriation. La classe politique a donc les moyens de tricoter des solutions, c'est ce qui avait été tenté avec le grand débat au sortir de la crise des "gilets jaunes" mais il faut remettre l'ouvrage sur le métier."

Nourrir le débat

Les idées les plus plébiscitées qui ont permis d'établir les douze priorités de l'Agenda citoyen sont désormais soumises aux responsables politiques et notamment aux candidats à l'élection présidentielle. "L'idée, ce n'est pas de recueillir des promesses de campagne qui n'engagent que ceux qui les font. C'est plutôt de réussir à nourrir un débat assez concret sur les douze thèmes qui intéressent les Français, non pas sur le pourquoi, mais sur le comment. Il y a douze sujets sur lesquels tout le monde est d'accord donc que fait-on ? Qui propose quoi ? Comment fait-on ?".

Les équipes de Make.org ont déjà sollicité la moitié des candidats à l'Élysée. Ces derniers seront aussi invités à se prononcer précisément sur les douze priorités des Français durant les prochaines semaines sur France Bleu.