"Ma France 2022" : Posez vos questions à Emmanuel Macron sur France Bleu Lorraine

France Bleu vous propose de poser vos questions à Emmanuel Macron, candidat à sa réélection à la Présidence de la République. À partir de 6 h, ce mardi matin, vous pouvez vous inscrire en appelant France Bleu Lorraine au 03.87.52.13.13.

à lire aussi Présidentielle : une question en direct pour le candidat Emmanuel Macron ce mardi sur France Bleu ?

Comme les autres candidats à l'Elysée, Emmanuel Macron vient sur France Bleu pour répondre aux thématiques qui intéressent les Français. Il est l'invité de l'émission Ma France avec Wendy Bouchard, ce mardi, de 13h à 14h. Il sera notamment interrogé sur les thématiques qui ressortent de la grande consultation, lancée par France Bleu, en partenariat France 3 et la plateforme Make.org et qui a rassemblé 34 000 propositions et 7 millions de votes. Cette consultation a permis de rédiger un "Agenda citoyen", et de faire émerger les 12 principales préoccupations des Français. Parmi les sujets qui vous interpellent, on trouve la probité des élus, le pouvoir d'achat, l'écologie, ou encore la santé, l'éducation, les transports et les services publics...

France Bleu a demandé aux 12 candidats à la Présidentielle de répondre à ces problématiques concrètes, et ils se sont tous prêtés au jeu.