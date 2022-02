Ma France 2022 : quelles sont vos solutions pour rapprocher citoyens et élus ?

France Bleu Alsace consacre ce vendredi son antenne à la démocratie et aux institutions, avec les propositions des internautes sur la plateforme Ma France, les interventions des auditeurs et deux invités : Lionel Lutz, gilet jaune et Sylvain Waserman, député LREM.