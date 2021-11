"Ma France 2022" : Boris Cyrulnik, Franck Piccard, Françoise Nyssen et Karine Lacombe font leurs propositions

Ce sont des personnalités françaises, de la société civiles, mais ce sont aussi des citoyens. Boris Cyrulnik, Franck Piccard, Françoise Nyssen et Karine Lacombe, quatre personnalités de premier plan, ont, elles aussi, des idées pour améliorer le pays. Elles ont accepté de les partager avec France Bleu.

Boris Cyrulnik : "ralentir le rythme de la sociétéé

Boris Cyrulnik, pour "Ma France 2022" sur France Bleu. - Radio France

Le célèbre neuropsychiatre veut une société qui ralentisse. Copier

Le célèbre neuropsychiatre, Boris Cyrulnik, veut une société qui ralentisse. "Le prochain président, il faudra qu'il réfléchisse aux nouvelles manières de vivre en société avec une autre civilisation. Notre culture, c'était la culture du sprint, comme les Américains, comme le Japon, et c'est des cultures où il y a le plus de dépressions et le plus de suicides. Donc il faut ralentir la culture, ralentir le développement, ralentir les rythmes scolaires et développer les activités de groupe : littéraire, sport, n'importe quoi... Parce que, à ce moment là, on tisse des liens. Et le meilleur tranquillisant, c'est la familiarité. Donc, si on fait une société plus lente, ça ne voudra pas dire plus mauvaise hein ! Les sociétés d'Europe du Nord ont ralenti les rythmes scolaires et ils sont "médaille d'or" aux évaluations scolaires. Donc sprinter, ce n'est pas améliorer ses résultats, c'est maltraiter les enfants. L'École est devenue une nouvelle forme de maltraitance et les usines et les entreprises aussi. Donc, voilà le prochain président, il devra mettre au point une autre manière de vivre ensemble, plus lente et plus relationnelle".

Franck Piccard : "arrêter l'urbanisme en montagne"

Franck Piccard, pour "Ma France 2022" sur France Bleu. - Radio fRance

Le premier champion olympique de Super G, à Calgary, en 1988, veut dire stop à l'urbanisme pour préserver la montagne. Copier

"Ma proposition pour 2022 concerne évidemment la montagne. Ce serait de savoir dire stop à l'urbanisme pour préserver un milieu, de savoir dire stop à cette énergie qui est dépensée. Évitons toutes ces lois qui sont capables de doper le système et donc en fait, d'urbaniser, de consommer du foncier pour la montagne. C'est une catastrophe ! On est aujourd'hui aux limites d'expansion et donc je pense qu'il faut vraiment que l'on aide nos élus à savoir dire stop à tout projet de développement futur. On est capable aujourd'hui, avec tout ce que l'on a, d'accueillir des vacanciers qui souhaitent venir à la montagne. Donc, n'allons pas plus loin !" implore Franck Piccard, skieur alpin français, premier champion olympique de super-G de l'histoire. C'était en 1988, à Calgary.

Françoise Nyssen : "éveiller les enfants à l'art et à la culture dès leur plus jeune âge"

Françoise Nyssen pour "Ma France 2022" sur France Bleu. - Radio France

"Si on a la pratique artistique et culturelle dès le plus jeune âge, ça devient possible", Françoise Nyssen Copier

"Ma proposition -j'aimerais mieux dire mes propositions-, c'est cet éveil au sensible qui doit exister partout dès le plus jeune âge. La possibilité pour l'ensemble des enfants d'avoir accès à une pratique artistique et culturelle, c'est l'accès à la culture qui est en question. Et cet éveil au sensible permettra, peut-être, d'avancer par rapport à la crise de la sensibilité que nous vivons, comme dit Baptiste Morisot. Il dit, on s'est juste trompé, nous ne sommes vivants que parmi les vivants. C'est de réapprendre à travailler sur le lien. Et tout ça, si on a la pratique artistique et culturelle dès le plus jeune âge, ça devient possible parce que ça éveille le désir chez les jeunes. Ça redonne confiance. On l'observe ! Toutes les classes qui pratiquent un instrument, qui font du théâtre, ça change la donne. Ils apprennent à connaître l'autre, ils apprennent à partager avec l'autre, ils apprennent à être en relation. C'est la fraternité, elle est en nous. Cultivons là !" interpelle l'ancienne ministre de la Culture.

Karine Lacombe : "attirer les jeunes chercheurs en France et les garder"

Karine Lacombe pour "Ma France 2022" sur France Bleu. - Radio France

"On a un problème d'attractivité et on a un problème de devenir pour les jeunes chercheurs en France", Karine Lacombe Copier

"Ma proposition pour les candidats à l'élection présidentielle 2022 en France, c'est d'aider les jeunes chercheurs. On a vu pendant la pandémie combien il aurait été important qu'on ait des vaccins conçus en France, des traitements conçus en France. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à garder les jeunes chercheurs. L'une des personnes qui est à l'origine de la découverte de l'ARN messager, qui a permis d'avoir des vaccins très efficaces contre la Covid-19, devait initialement faire ses recherches en France et, pour des raisons administratives, a été obligée de partir à l'étranger. On a un prix Nobel, Emmanuelle Charpentier, qui a découvert un mécanisme de réparation cellulaire absolument majeur, qui a eu le prix Nobel et qui, elle, a fait ses études en France et est partie à l'étranger pour mener ses travaux de recherche. C'est parce qu'on a un vrai problème pour retenir les jeunes chercheurs en France. On a un problème d'attractivité et on a un problème de devenir pour eux. Donc, il faut vraiment, pour qu'on ait une recherche compétitive, faire en sorte qu'il y ait un emploi pérenne, qu'il soit plus facile que maintenant d'intégrer un organisme de recherche public ou privé et qu'on puisse leur offrir une situation professionnelle stable et de l'argent pour travailler" propose la professeure Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine (AP-HP), à Paris.

