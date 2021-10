"Si les milieux populaires ne votent pas, nous sommes cuits", estime Jean-Luc Mélenchon sur France Bleu

Invité de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu, le candidat à la Présidentielle Jean-Luc Mélenchon s'exprimait depuis les locaux de France Bleu Champagne Ardennes à Reims. C'est là que La France insoumise organise sa Convention de l'union populaire ce week-end. Le leader des Insoumis a détaillé son programme, du salaire des enseignants aux énergies renouvelables, en passant par le blocage des prix et le Smic à 1.400 euros.

"Tout tient tient au fait que les milieux populaires s'en mêlent"

Détaillant son programme, Jean-Luc Mélenchon a rappelé qu'il proposait le Smic à 1.400 euros, une idée avec laquelle "8 Français sur 10 sont d'accord", et le blocage des prix des produits de première nécessité, une idée approuvée par "7 Français sur 10", a-t-il affirmé.

"Comment se fait-il que si nos idées sont majoritaires, nous n'arrivons pas à l'être électoralement?" a-t-il questionné. "Le défi est là, il faut convaincre". Pour lui, "tout tient tient au fait que les milieux populaires s'en mêlent. S'ils votent, nous serons à la victoire. S'ils ne votent pas, nous sommes cuits", a-t-il dit.

Emmanuel Macron, "candidat sans le dire"

Le leader des Insoumis s'en est aussi pris à Emmanuel Macron, qui multiplie les annonces mais n'a pas encore dit s'il serait candidat à la Présidentielle : "Faire le candidat sans le dire est un procédé assez pitoyable", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon dans les locaux de France Bleu Champagne-Ardennes, ce vendredi. © Radio France - Noé Da Silva

Les hydroliennes sur les fleuves pour produire de l'électricité

Confronté à la proposition de l'écrivain Yann Queffélec, qui a proposé sur France Bleu un référendum sur l'éolien, Jean-Luc Mélenchon a estimé que "les éoliennes sont moins dangereuses que les centrales nucléaires", mais il s'est dit "pour qu’on les installe au grand large, qu’on aille pas coller ça sur la première colline, car la beauté d’un paysage est à protéger, les éoliennes ne sont pas les bienvenues partout." Pour lui, il faut "travailler, discuter avec les pêcheurs" pour définir les endroits où des éoliennes peuvent être installées.

Pour produire de l'énergie à partir de ressources renouvelables, le candidat compte réinstaller des hydroliennes, "une énergie qu’on avait autrefois dans le pays, qui en comptait 100.000. Ce sont des moulins ou des turbines sur les rivières et les fleuves", a-t-il détaillé. "Il y en avait partout, et on les a fermés. Il y a des fleuves et des rivières partout en France", a-t-il rappelé.

"Il y a aussi une source d’énergie extraordinaire, c’est celle qu’on ne consomme pas", a-t-il affirmé, plaidant pour la sobriété énergétique, mais aussi pour la rénovation thermique des logements.

Augmenter les salaires des profs de 30%

Jean-Luc Mélenchon a rappelé qu'il souhaitait revaloriser le métier d'enseignant. "Quand vous commencez à Bac + 5 à 1.400 euros, c'est 1,02 fois le Smic, alors que dans les années 80, les enseignants étaient payés deux fois le Smic", a-t-il dénoncé. "Un capitaine de police, recruté à Bac +3 commence sa carrière à 2.400 euros", a-t-il comparé. "On est le pays d'Europe ou les profs sont les plus mal payés", a-t-il dénoncé. "Les faires commencer à des salaires de misère pareil, c'est odieux".

Pour revaloriser les salaires des enseignants, il faut commencer par "revaloriser le gel du point d'indice des fonctionnaires, qui est resté bloqué pendant presque dix ans", a-t-il dit. Le candidat propose d'augmenter les salaires des enseignants de 30% : "15% qu'on peut donner tout de suite, et 15% plus tard, discutés avec les syndicats", a-t-il précisé. Il chiffre cette mesure à 17 milliards d'euros.

Arrêter de recruter les enseignants à Bac + 5

Jean-Luc Mélenchon a aussi évoqué ses propositions sur la formation des enseignants. "Les enseignants on besoin d'une préparation à la pédagogie qui ne peut pas venir à la fin de leur formation disciplinaire", a-t-il affirmé. "Je suis pour l'ouverture d'écoles entièrement consacrées à l'enseignement, sur le modèle des anciennes écoles normales", a-t-il dit.

Le leader des insoumis veut aussi que les enseignants soient recrutés avec un niveau d'études inférieur. "Je ne suis pas d'accord avec le recrutement à Bac + 5", a-t-il dit. . "J'ai connu de très bons instituteurs recrutés à un niveau BEPC (l'ancien Brevet des collèges, ndlr) ou dans les écoles normales. A Bac +5, on a que ceux qui ont pu se payer cinq ans d'études", a-t-il déploré. "On doit revenir à des passeurs de savoir, à des exemples de réussite par la méritocratie", a-t-il dit.

Hommage à Samuel Paty

Jean-Luc Mélenchon a également tenu à rendre hommage à Samuel Paty, alors que ce vendredi, tous les établissements scolaires du pays ont salué la mémoire du professeur assassiné il y a un an après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

"Samuel Paty, il faisait vraiment ce qu’il y a de plus sacré dans la fonction d’enseignant", a estimé le candidat. "Cultiver la mémoire de Samuel Paty me parait être un bon point d’appui pour éduquer, comprendre et devenir plus humain, faire des choses qui vont parfois à rebours de ce que notre instinct intellectuel pourrait nous dicter", a estimé le leader des Insoumis.

Les communautarismes, oui ça existe, et c'est quasiment encouragé

Parlant de la manière d'enseigner la laïcité et de parler des religions à l'école, Jean Luc Mélenchon a estimé qu'"il faut arrêter de montrer du doigt les uns et les autres. Montrer du doigt les gens pour une religion est une folie qui ne mène nulle part, parce que nous sommes tous Français dans cette histoire, que ce soit juif, musulman, chrétien, ou comme la majorité des Français qui n'ont pas de religion".

"Ce n'est pas un sujet à remuer, foutez-nous la paix avec la religion", a-t-il insisté. "Les communautarismes, oui ça existe, et c'est quasiment encouragé, a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. "Sans arrêt, on n'arrête pas de renvoyer les gens à leurs différences, à leurs tradition, tout ce blabla a un prix à un moment donné. Il n'y a pas des maths pour les juifs et d'autres pour les catholiques", a-t-il insisté.

Sur le thème de la sécurité dans les établissements scolaires, "N'allons pas jusqu'à dire que tous les enseignants de France sont menacés, n'agitons pas les peurs", a-t-il estimé. "La peur est mauvaise conseillère."