Ma vijen prezidant "e cheñchfen an deskadurezh, evit deskiñ en ur c'hoari"

Brendan Jaouen a zo e penn ur stal tredan e Loperc’hed. Ma vefe dilennet prezidant ar Republik e soñjfe da gentañ er skolioù, rak evitañ ne vez ket kelennet d'ar re yaouank en un doare efedus.

"Va fal kentañ a vefe cheñch an deskadurezh a-vremañ er skolioù, cheñch an doare deskiñ d'ar vugale, ha kas an deskiñ dre an dudi evit reiñ c'hoant dezho deskiñ ", eme Brendan Jaouen. "Pa vez dudi en ur zeskiñ e vez dalc'het soñj kalz gwelloc'h eus ar pezh hon eus desket e-pad tout ar vuhez". Evit ar paotr e vefe dav "sachañ kuit tout ar pezh a zo torr-penn : an testoù, al labour er gêr, ha kas an traoù dre ar c'hoari".

Gwelloc'h e vefe, evitañ, "kregiñ da gentañ gant an dra bleustrek, ha goude displegañ dezho perak ez a en-dro evel-se.". Ha ma vefe graet evel-se, e vefe aesoc'h d'ar vugale "prederiañ o-unan, ha war-lerc'h en em dennañ gwelloc'h en o buhez".