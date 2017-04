Ma vijen prezidant "e vefe desket yezh ar sinoù gant an holl vugale"

Tristan Lever-Crue a zo jubennour e yezh ar sinoù. Ma vefe prezidant e lakfe an holl vugale da zeskiñ ur yezh all, dre un deskadurezh divyezhek, ha dreist-holl yezh ar sinoù.

"An abretañ, ar gwellañ !" eme Tristan. Evitañ e vefe mat lakaat an holl vugale da zeskiñ yezhoù all, "pa vefe brezhoneg pe me oar me, yezhoù all, sinaeg pe bouzareg". Hag an aesañ tra evit deskiñ ar yezhoù a vefe dre un deskadurezh divyezhek evit an holl.

"Labour a vefe da lakaat an dra-se e pleustr, met ya, mat e vefe" eme ar jubennour. "Ar pal a vefe digeriñ an dud war sevenadurioù all". Ha pouezus e vefe ivez deskiñ muioc'h d'an dud yezh ar sinoù, pe ar "bouzareg" evel ma lavar Tristan.