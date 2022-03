"Macron assassin" scandé au Trocadéro : "Je ne condamne pas" dit la responsable de Reconquête! en Occitanie

Emmanuel Macron a vivement dénoncé lundi comme "une indignité" le fait qu'Eric Zemmour avait laissé la foule scander "Macron assassin" sans réagir dimanche, en conseillant au "candidat malentendant" de profiter de la réforme permettant le remboursement des prothèses auditives. Chantal Dounot, responsable du mouvement d'Eric Zemmour en Occitanie, ne condamne pas ces propos ce mardi matin sur France Bleu Occitanie. Interview.

Un mot d'abord sur l'incident de dimanche au Trocadéro. Eric Zemmour n'a pas dit à ses sympathisants qui ont scandé "Macron assassin" de s'arrêter. Est-ce qu'il a commis une erreur votre candidat ?

Écoutez, je vais vous dire que j'ai vécu exactement la même chose. J'étais devant au pied de la tribune et je ne l'ai pas entendu. Il y avait une espèce d'écho qui fait qu'à plusieurs reprises d'ailleurs, j'ai essayé d'écouter ce que disait la foule. On n'est pas là pour écouter spécialement la foule.

Zemmour n'est pas équipé d'une oreillette, il n'est pas conseillé en temps réel ?

Ça, je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Quand je suis arrivée à Toulouse, j'écoutais France Info et tout d'un coup, j'entends ça. Il faut voir aussi le contexte. On venait de passer plusieurs messages de parents qui avaient perdu des enfants dans des attentats.

Mais le président-candidat a été traité d'assassin.

C'est une réaction viscérale d'une foule.

Donc vous ne condamnez pas ces propos ?

Moi, je ne condamne pas.

On a besoin de comprendre votre parcours. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passée de l'UMP, au Rassemblement national et désormais au mouvement d'Eric Zemmour ?

D'abord, je n'ai jamais adhéré au Front national. J'avais suivi Louis Aliot à titre personnel, je ne le regrette pas du tout d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je dois dire que je ne me retrouvais plus du tout depuis des années dans le discours de l'UMP devenu Les Républicains, qui est dans une opposition purement gestionnaire, qui ne tient pas compte du tout de l'avenir du pays, de ce que pourra être l'avenir de notre pays dans les trente ans qui viennent. Et ça, ça a commencé à me déranger énormément. Quand on est intéressé par la politique et surtout l'avenir de notre pays pour nos enfants et nos petits-enfants, on ne peut pas se contenter de savoir quel sera le meilleur gestionnaire, si ce sera Macron, si ce sera Valérie Pécresse, etc. Je crois que le débat est au-delà.

Savez-vous comment est composé votre électorat? Quel pourcentage de la droite républicaine, du RN, de l'extrême gauche ?

Je vais vous dire en tout cas ce que j'ai vécu en voyant arriver les adhérents de Reconquête ! dans la Haute-Garonne et en Occitanie en général. En gros, c'est un tiers de Républicains, un tiers de Rassemblement national et un tiers d'abstentionnistes. Et c'est ça qui me touche. On voit des gens qui arrivent, qui nous disent qu'ils n'avaient pas voté depuis des années. J'ai même rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il n'avait pas voté depuis 1974 à la présidentielle et qui disent "Maintenant, il faut réagir, sinon la France est fichue et il faut y aller".

Sur le pouvoir d'achat des Français. Éric Zemmour veut que les patrons paient une partie du carburant de leurs employés. Est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent assumer ça ?

Elles le font déjà partiellement. Je crois qu'il veut l'étendre à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Sur le plan économique, je n'ai pas tellement bien suivi son programme, mais je pense que vu le contexte en plus, ça va devenir vraiment indispensable.

L'autre sujet de cette campagne, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Eric Zemmour, au départ, a dit qu'il ne fallait pas accueillir les réfugiés puis il est revenu sur ses propos. Faut-il accueillir ou pas les Ukrainiens victimes de la guerre ?

Écoutez, ça correspond très exactement au droit d'asile qui, justement, a été détourné pendant des années au profit de migrants économiques qui n'avaient rien à faire ici. Et c'est ce qu'on a toujours dénoncé. Par contre, accueillir des gens qui fuient la guerre et en plus, a priori, provisoirement, je pense que c'est quelque chose humainement tout à fait recevable.

Donc un accueil qui ne doit être que temporaire ?

J'espère pour eux qu'ils pourront repartir. Je pense que pour ces malheureux, c'est la solution idéale.

Eric Zemmour a choqué beaucoup de monde en novembre dernier à Toulouse. Il a reproché aux familles juives des victimes de Mohammed Merah d'avoir enterré leurs proches en Israël. C'est une polémique dont vous vous seriez bien passée ?

Ecoutez, je vais vous dire que d'une façon générale, toutes les polémiques sont déplacées parce qu'on escamote comme ça le véritable débat. On escamote le fond du problème, on escamote le devenir des Français, ce qu'ils souhaitent pour l'avenir et en se focalisant sur des choses qui sont parfois regrettables et qui ne régleront pas le sort du pays.