14-Juillet - Emmanuel Macron : "Rien ne nous séparera jamais" des États-Unis

Au côté de son homologue américain Donald Trump, le Président français Emmanuel Macron s'est adressé à la nation ce vendredi à l'issue du défilé du 14-Juillet, aux couleurs des Etats-Unis pour célébrer leur entrée dans la Première guerre mondiale il y a cent ans.

L'amitié franco-américaine réaffirmée. Emmanuel Macron a souligné vendredi que "rien" ne "séparera jamais" la France des Etats-Unis, lors d'une brève allocution solennelle prononcée au côté du président américain Donald Trump depuis la tribune présidentielle, à l'issue du défilé du 14 -Juillet.

"Nous avons trouvé des alliés sûrs(...)venus à notre secours. Les Etats-Unis d'Amérique sont de ceux-ci. Rien ne nous séparera jamais." pic.twitter.com/RSjPdfuLBi — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2017

La France a trouvé dans son histoire des "alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours. Les Etats-Unis d'Amérique sont de ceux-ci, c'est pourquoi rien ne sous séparera jamais", a déclaré le chef de l'Etat au côté du couple présidentiel américain.

Et de poursuivre : "La présence aujourd'hui à mes côtés du président des Etats-Unis, Monsieur Donald Trump, et de son épouse, est le signe d'une amitié qui traverse les temps et je veux ici les remercier, remercier les Etats-Unis d'Amérique pour le choix fait il y a cent ans" lors de l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917.

"En ce 14-Juillet, nous célébrons la France, ce qui nous unit (...) ce goût absolu de l'indépendance que nous appelons Liberté" Macron pic.twitter.com/j0w9vOJIT1 — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2017

Auparavant le défilé militaire du 14 juillet avait largement mis à l'honneur les Etats-Unis. Les "Sammies" -surnom des soldats de l'Oncle Sam engagés dans la Première Guerre mondiale- ont ouvert la marche du défilé.

Célébration des valeurs de la République

"En ce 14 juillet, nous célébrons la France, nous célébrons ce qui nous unit : ce goût absolu de l'indépendance qu'on appelle liberté, cette ambition de donner à chacun sa chance qu'on appelle égalité, cette détermination à ne laisser personne au bord du chemin qu'on appelle fraternité", a-t-il décliné. Selon Emmanuel Macron, "l'histoire de la France ne commence pas le 14 juillet 1789 mais ce jour-là, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre".

"Il est des hommes et des femmes qui ont choisi de s'engager, de risquer leurs vies pour que ces droits vivent, prévalent" - Macron pic.twitter.com/bIz7HEFHYc — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2017

"Je souhaite à toutes les Françaises et à tous les Français, à tous ceux qui ont choisi la France et à tous ceux qui l'aiment, une fête nationale sereine et joyeuse", a conclu le président de la République qui devait ensuite se rendre à Nice pour rendre hommage aux 86 morts et centaines de blessés de l'attentat commis il y a un an jour pour jour.

