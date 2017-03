« Macron : C’est la recyclerie des éléphants de la 5ème République !»

Mathieu Bergé, hamoniste de longue date, est persuadé que les idées de son candidat vont séduire, même si il reste à peine deux mois de campagne. Invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi matin, le Conseiller Régional ne s’inquiète pas des nombreux soutiens qu’engrange Emmanuel Macron.

Alors que Benoit Hamon est l’invité ce jeudi soir de l’émission politique de France 2, Mathieu Bergé, l’un de ses plus farouches soutiens, assure que la campagne se passe très bien sur le terrain, qu’ "il y a un véritable enthousiasme. L’accueil est très bon. Benoit Hamon remplit toutes les salles où il est en meeting »….

Emmanuel Macron, l'homme à abattre ?

Pourtant de nombreux politiques d’envergure nationale ont choisi ou choisissent Emmanuel Macron dans cette course à la présidentielle. «On perd quelques éléphants, concède l’élu Bayonnais, mais c’est pas très grave parce qu’ils avaient déjà commencé à trahir leurs idées, leurs histoires, leur programme, leur électorat … maintenant certains ont décidé de trahir leur candidat issu des primaires…. »

Et quand on lui fait remarquer que ces désaffections ne sont, peut-être pas, des pertes non négligeables quand même, Mathieu Bergé s’emporte un peu. Les nouveaux soutiens d’Emmanuel Macron sont Bertrand Delanoé, l’ancien maire de Paris par exemple ! En fait, aux yeux du Bayonnais ; l’ancien maire de Paris donc, mais aussi François Bayrou, l’ancien leader du MODEM, de Corine Lepage, ancienne ministre, Jean Paul Delevoye ancien élu RPR. Tous ne sont que des anciens ! Autant d’hommes et de femmes de gauche, conclue en outre ironiquement Mathieu Bergé.

Vit-on les dernières heures du PS ?

Le PS à la fin du mandat Hollande compte 10.000 adhérents à jour de cotisations déclare Mathieu Bergé. « Pour la primaire, 2 millions d’électeurs se sont déplacés et ont choisi en majorité Benoit Hamon. Il a une véritable légitimité et beaucoup plus que ceux qui rejoignent la droite d’Emmanuel Macron. On est en train de nous fabriquer un candidat de toute pièce avec Emmanuel Macron. C’est la recyclerie des éléphants de la 5ème République. On assiste à une crise politique institutionnelle… il faut aller chercher des candidats qui veulent moderniser la vie politique pour éviter de s’enfoncer dans une crise plus grave. »

« Ma famille politique c’est Jaurès, Blum, Mitterrand. Le socialisme et la gauche peuvent se réinventer dans un autre cadre. A l’heure actuelle, on est au PS. Benoit Hamon est le candidat à la présidentielle socialiste. Il reste 2 mois pour convaincre et pour essayer de faire évoluer notre relation au travail, à l’économie et à l’environnement »

Oui, mais après ?

« Moi je suis de gauche, poursuit encore Mathieu Bergé. Les partis politiques ne sont que les véhicules. On est en train d’assister à une phase de décomposition politique…..Après il y aura une phase de recomposition. Avant les organes et les institutions, ce sont les idées qui doivent être mises en avant. Moi je suis socialiste, poursuit le Conseiller Régional, pour qui, il y a un candidat qui défend le parti mais, qui, plus généralement est une candidature de la Gauche. Les voix cumulées des candidats de gauche totalisent 26 à 28 % des intentions de vote. Mathieu Bergé souhaite, évidement que l’union se fasse autour de Benoit Hamon. La gauche de la gauche pour une fois sous les feux des projecteurs et pas dans l’opposition dans son propre camp (allusion aux frondeurs)…. Ce n’est pas pour revenir sur nos idées, conclue Mathieu Bergé.