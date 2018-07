Comme l'an dernier, Emmanuel Macron va s'exprimer ce lundi à 15h devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles.

Un rendez-vous boycotté par une partie des élus Les Républicains - qui dénoncent une "opération de communication politique coûteuse" (près de 290.000 €) - et les députés de la France insoumise (LFI), hostiles à ce qu'ils qualifient de rituel "monarchique".

Plutôt que de se rendre à Versailles, les députés LFI organiseront une "manifestation en ligne" a annoncé dimanche le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Ce lundi nous allons organiser une manif en ligne contre le #CongrèsVersailles et #MacronMonarc. Puisque le net est encore un espace libre, nous allons l'utiliser. #LeGrandRDV#CNews#Europe1https://t.co/6WiO06TRrX — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 8, 2018

"On ne va pas en rajouter dans l'agitation (...) alors on a décidé de faire une manifestation, on appuie à un endroit et on se trouve comptabilisé", a-t-il expliqué lors du Grand Rendez-vous Europe 1-Les Echos-CNews, ajoutant : "c'est pas un événement de première grandeur, mais on veut introduire en France la culture de la manif en ligne".

#MacronMonarc

Concrètement, les internautes sont invités à "publier des tweets avec le hashtag #MacronMonarc" dès 14h lundi, ainsi qu'à rejoindre un événement Facebook. Objectif : "protester contre la dérive autoritaire du président et proposer une autre voie, celle d'une nouvelle Assemblée constituante et d'une 6e République sociale, écologique et démocratique" a expliqué le patron des "Insoumis".

Un discours relayé notamment par le député LFI de la Somme François Ruffin sur son compte twitter.

« C’est une expérience éternelle que tout Homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va, jusqu’à ce qu’il trouve des limites. » (Montesquieu) Nous devons être la limite. #BDR#RoiDesRiches#PresidentDesRiches#Versailles#Congres#MacronMonarchttps://t.co/tyWiaMkYnR — François Ruffin (@Francois_Ruffin) July 7, 2018

Les parlementaires communistes prévoient, eux, de prêter "le serment de défendre une République démocratique" devant la salle du Jeu de paume avant le discours présidentiel en signe de protestation.

Une référence à la Révolution française à laquelle les élus de la France insoumise ont aussi songé avant de renoncer selon Jean-Luc Mélenchon. "On voulait aller dans la salle du Jeu de paume, impossible; après on a voulu aller dans la salle des Menus plaisirs, là où (se sont) tenus les états généraux, impossible; après on a dit on va au jardin des Tuileries, parce que c'est joli, et puis impossible, c'est interdit aussi. Alors comme tout est interdit, on va dans le seul espace de liberté qui reste, c'est à dire la Toile". "Je trouve que l'idée est très intelligente, quelqu'un a dit « à côté du faux marbre on va faire du vrai net », c'est génial je trouve", a-t-il conclu.