Macron en Corse : premier accroc, Core in Fronte ne participera pas au dîner républicain

Paul-Félix Benedetti est catégorique : " Le seul consensus à prendre en compte est celui de la délibération du 5 juillet dernier adoptée par 73 % des élus". Alors que son mouvement, Core in Fronte, se réunissait hier soir à Corte avec les autres groupes nationalistes de l'Assemblée de Corse, il n'a guère apprécié les informations que l'Elysée a laissé filtrer en amont de la venue du président de la République. Et notamment le rappel des lignes rouges : pas de coofficialité de la langue corse, pas de statut de résident ni de corsisation des emplois. En conséquence : il n'assistera pas ce mercredi, avec les autres présidents de groupe, au dîner républicain autour d'Emmanuel Macron, à la préfecture de région.

"IL A ÉTÉ RAJOUTÉ UN CARCAN DE BARBELÉS CONCERNANT LA LANGUE, LE LIEN À LA TERRE ET LES EMPLOIS"

"Nous considérons, explique le leader indépendantiste, que c'est contraire à l'esprit de négociation. Contraire au respect de la démocratie en Corse, qui s'est affirmée par un vote à 73% des élus de l'Assemblée pour un projet institutionnel cohérent, conforme à ce qui se passe dans l'espace méditerranéen. Il a été rajouté un carcan de barbelés concernant la langue, le lien à la terre et les emplois. Aujourd’hui donc, nous, on ne peut pas avaliser ce type de démarche, mais on espère par contre que jeudi matin, la parole du président de la République sera à la hauteur des enjeux, et qu'elle sera dans le sens de l'histoire".

"Moi, je n'ai été associé à aucune discussion".

Paul-Félix Benedetti assure par ailleurs qu'il n'a été associé à une quelconque négociation avec Paris depuis l'adoption de la délibération Autonomia, alors que l'Elysée laisse entendre le contraire. "Moi, je n'ai été associé à aucune discussion. Pour moi, les discussions, elles se font à une table avec la délégation corse. Elle ne s’est pas réunie depuis le vote de l'Assemblée de Corse. Mais je pense qu’il n'y a pas de négociations autres que ce qui a été fait antérieurement, et si tel était le cas, ce serait grave : ça veut dire qu'il y a des manœuvres. Or, hier, les 3 composantes nationalistes qui ont voté le texte ont confirmé qu'ils sont dans la ligne et qu'il n'y a pas d'accord parallèle. Je pense que c'est une manipulation".

Paul-Félix Bendetti assistera malgré tout ce jeudi au discours du président de la République à l'Assemblée de Corse, en espérant que les annonces seront in fine à hauteur des attentes.

