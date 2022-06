Macron en Ukraine : "Fier d'être dans un gouvernement qui a su prendre ses responsabilités" dit Olivier Véran

Sur le marché de l'Abbaye ce matin, le ministre délégué aux relations avec le parlement, Olivier Véran, était en campagne pour les législatives sur la circonscription N°1. Pendant qu'au même moment, son adversaire de la Nupes, Salomé Robin, était elle devant le rectorat pour soutenir les enseignants du collège Vercors de Grenoble.

N'y voyez pas un contexte électoral. À la rigueur, je pourrais vous dire que le président la République aurait pu être en France au lieu d'aller en Roumanie, en Moldavie et ensuite en Ukraine. Il a décidé de maintenir ce déplacement parce que c'est son rôle ! Olivier Véran

Interrogé sur le déplacement du Président de la République en Ukraine ce jeudi matin, Olivier Véran réfute toute idée électoraliste ou opportuniste : "On ne choisit pas le moment où la guerre vient frapper aux portes de l'Europe. Le président de la République n'est pas seul. Il est avec le président du Conseil italien, il est avec le chancelier allemand. C'est une démarche européenne conjointe à la fois pour réaffirmer notre soutien sans faille à l'Ukraine et pour continuer d'agir par tous les moyens diplomatiques pour que le conflit cesse. Et je suis très fier d'être représentant d'un gouvernement d'un pays qui a su prendre ses responsabilités et mettre en place des sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine. Livrer des armes de défense aux Ukrainiens".

"Je rappelle que nos opposants de la Nupes, à travers Mélenchon, se sont opposés à ce qu'on puisse équiper les Ukrainiens pour faire face à ce conflit qui a fait déjà trop de morts et qui sème le chaos. Donc il n'y a pas de... n'y voyez pas un contexte électoral ! À la rigueur, je pourrais vous dire que le président la République aurait pu être en France au lieu d'aller en Roumanie, en Moldavie et ensuite en Ukraine. Il a décidé de maintenir ce déplacement parce que c'est son rôle. Il est chef des armées, il est chef de l'État et le rôle de la France est aussi de rappeler à nos partenaires, à nos homologues, à ceux qui font face au conflit ou qui sont sous la menace de l'extension du conflit que nous sommes à leurs côtés."

