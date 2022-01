Macron, l'Alsace et Rottner : une polémique "de bac à sable" pour des élus alsaciens

Une sortie de l'Alsace du Grand Est, de nombreux élus alsaciens ne seraient pas contre, mais sans doute pas dans un contexte aussi polémique. Ce mercredi, Le Canard Enchaîné affirmait qu'Emmanuel Macron rendrait son autonomie administrative à l'Alsace en cas de réélection. Une "riposte" après le ralliement de Jean Rottner à la candidate LR Valérie Pécresse. Le président pas encore candidat semblait compter plutôt sur le soutien du chef de file de la région Grand Est.

Condamnation de la gauche

Une sorte "de mesure de rétorsion "qui a fait réagir tout l'échiquier politique alsacien : à gauche, on condamne cette polémique de "bac à sable" à l'image de l'élue socialiste de la ville de Strasbourg, Pernelle Richardot: " Tu me donnes pas ton soutien, alors je t'enlève l'Alsace? Si le gouvernement entend gouverner la France comme ça pendant 5 ans supplémentaires à coup d'oukases et de représailles, c'est inquiétant. Y a t-il vraiment un intérêt politique et économique à la sortie de l'Alsace du Grand Est? c'est ça la vraie question de fond". La présidente du groupe écologiste au conseil régional Eliane Romani si dit "profondément choquée", elle pense "que les habitants du Grand Est méritent mieux".

La droite alsacienne très silencieuse

La droite alsacienne, elle, ne se presse pas pour défendre Jean Rottner. Les députés LR du Haut-Rhin ont été injoignables ce mercredi ou alors ne veulent pas s'exprimer officiellement. Le maire de Colmar, Eric Straumann, lui, botte en touche : "C'est à Jean Rottner de s'exprimer", avant d'ajouter que "si Emmanuel Macron veut faire sortir l'Alsace du Grand est, il va marquer des points dans la région". Depuis, d'ailleurs, l'élu a demandé, dans un tweet, aux fédérations LR du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de se positionner clairement sur la question.

Des méthodes staliniennes

Les seuls élus LR qui se sont exprimés finalement sont Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace "pour qui ce débat d'aujourd'hui montre l'intérêt de la question de la sortie de l'Alsace du Grand Est" et puis les membres de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse pour dénoncer, eux aussi, comme à gauche, les méthodes d'Emmanuel Macron. Jean-Philippe Vetter, conseiller d'Alsace et "orateur" de la candidate parle ainsi de "une vision très cynique" de la politique, en faisant "de l'Alsace une variable d'ajustement". L'équipe de campagne de la candidate LR va même plus loin, et voit dans les intentions prêtées à Emmanuel Macron : "des méthodes staliniennes", "une épuration de ces adversaires politiques".

Les macronistes réfutent toute idée de calcul politicien

Dans le camp macroniste, on réfute ces arguments. Pour Bruno Studer, député du Bas-Rhin du groupe Agir-majorité présidentielle : "On ne peut pas imaginer le président de la République faire de tels calculs, quand on sait à quel point il est attaché à l'Alsace. Je rappelle que c'est lui et son gouvernement qui ont doté la collectivité européenne de ses compétences".

Nul doute que la question sera posée à Jean Castex en déplacement ce vendredi à Strasbourg pour inaugurer l'institut national du service public.