Macron: les comités "en marche" mobilisés au Pays Basque

Au pays Basque le candidat à l’élection présidentielle Emmanuel Macron peut compter sur une dizaine de comités locaux issus de son mouvement " en marche". Tous sont mobilisés depuis plusieurs semaines afin de porter le message d'un candidat qui se déclare hors système. Créditée de sondages flatteurs la campagne de l'ancien ministre de François Hollande semble dopée par une possible qualification pour le second tour d'un scrutin dont les dates sont fixées au 23 avril et au 7 mai.

Perte de confiance

Au sein du comité de Bayonne ils sont une trentaine à distribuer des tracts sur les marchés ou dans les boites aux lettres. L'occasion d'aller à la rencontre des électeurs qui selon Marie, militante de la première heure, ont " perdu confiance dans les hommes qui gouvernent".

Plusieurs comités ont été crées en Pays basque: Biarritz, Bayonne, St Jean de luz, Ustaritz, Anglet, Bidache et St Palais. Pour les pro Macron c'est aussi le signe de la bonne santé d'une démarche qui " est tout sauf marginale" selon Étienne Boutonnet. l'élu de Bayonne est le référent Pays Basque du mouvement.